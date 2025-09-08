Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 49,8% de su capacidad

Archivo - La CHD acomete obras para el vaciado del embalse de El Tejo, en El Espinar (Segovia), sin desabastecer a la población. - CHD - Archivo

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 1.422,6 hectómetros cúbicos (hM3), lo que supone el 49,8 por ciento de su capacidad.

Un valor que supone más de siete puntos porcentuales por encima de la media de la última década y uno menos que hace un año, detalla el órgano de cuenca a través de un comunicado.

En concreto, el sistema de León se encuentra al 40,2 por ciento; el de del Carrión y el del Pisuerga, al 35,7 y 61,7 por ciento, respectivamente; el sistema Arlanza alcanza el 66,4 por ciento; el de Soria el 68,2 por ciento; Segovia se encuentra al 54 porciento; Ávila, al 58,6 por ciento; y los salmantinos del Tormes y del Águeda, al 60,1 y al 41,7 por ciento, respectivamente.

La CHD recuerda que esta información está disponible en la web de la CHD: saihduero.es, que ofrece datos hidrológicos en tiempo real y accesible para todo el público.