Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 87,7% de su capacidad, un 4% menos que hace un año

Archivo - Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan 2.505,4 hectómetros cúbicos, lo que supone el 87,7 por ciento de su capacidad.

Este registro los sitúa casi cuatro puntos porcentuales por encima de la media de la década (83,9 por ciento) y cuatro puntos menos que hace un año (91,6 por ciento), han informado a Europa Press fuentes del Organismo de cuenca.

En concreto, en León los sistemas Esla y Órbigo (embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño) se encuentran al 90,6 por ciento; en Palencia el Sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) está al 90,6 por ciento y el Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) al 79 por ciento.

En el caso de Burgos, el Sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza) se encuentra al 84,6 por ciento; en Soria el Sistema Alto Duero (Cuerda del Pozo) al 81,9 por ciento y en Segovia el Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma (Linares del Arroyo y El Pontón Alto) al 92 por ciento, mientras que en Ávila está al 96,3 (Castro de las Cogotas).

En la provincia de Salamanca, el Sistema Tormes (Santa Teresa) se encuentra al 90,3 por ciento de su capacidad y el Águeda (Irueña y Águeda) al 74,9.