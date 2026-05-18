Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 90,5% de su capacidad, 2,2 puntos menos que el año pasado

Archivo - Vista del embalse del río Porma. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan un total 2.585,4 hectómetros cúbicos, lo que supone el 90,5% de su capacidad, un registro que se sitúa seis puntos porcentuales por encima de la media de la década (84,5 por ciento) y 2,2 menos que hace un año (92,7 por ciento).

Por sistemas, según informa la confederación a través de un comunicado, el del Esla y Órbigo, en León, se encuentra al 93,7 por ciento; en Palencia el Carrión y el Pisuerga están al 95,1 por ciento y al 83,9, respectivamente; en Burgos, el Arlanza está al 87 por ciento de su capacidad; mientras que el sistema Alto Duero se sitúa al 84 por ciento.

Por último, el Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja, sen Segovia, se encuentra al 92,8; el Cega-Eresma-Adaja, en Ávila, al cien por cien y los sistemas Tormes y Águeda, al 90,7 y al 78,5 por ciento, respectivamente.