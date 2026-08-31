Los embalses del Duero gestionados por la CHD se sitúan al 47,4% de su capacidad

Archivo - Imagen de un embalse de la cuenca del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se encuentran en la actualidad al 47,4 por ciento de su capacidad, al almacenar un total de 1.353,3 hectómetros cúbicos de agua. Este registro supone situarse casi cinco puntos por debajo del valor alcanzado hace justo un año, cuando alcanzaba el 52,2 por ciento, aunque se posiciona 1,2 puntos por encima de la media registrada durante la última década, fijada en el 46,2 por ciento.

Por territorios y sistemas, en la provincia de León los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, correspondientes a los sistemas Esla y Órbigo, se sitúan al 39,5 por ciento de su capacidad. Por su parte, en la provincia de Palencia, los embalses de Camporredondo y Compuerto, pertenecientes al sistema Carrión, se encuentran al 33,2 por ciento, mientras que el sistema Pisuerga, que engloba a Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo, alcanza el 52,9 por ciento.

En la provincia de Burgos, los embalses de Arlanzón y Úzquiza, integrados en el sistema Arlanza, registran un volumen de reserva del 65,1 por ciento. En Soria, el embalse de Cuerda del Pozo, perteneciente al sistema Alto Duero, se sitúa al 58 por ciento de su capacidad total de almacenamiento.

Por lo que respecta a Segovia, las infraestructuras de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, encuadradas en los sistemas Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja, se encuentran al 52,2 por ciento, mientras que en Ávila el embalse de Castro de las Cogotas, en el sistema Cega-Eresma-Adaja, reserva un 45,7 por ciento. Finalmente, en Salamanca, el embalse de Santa Teresa, en el sistema Tormes, alcanza el 56,3 por ciento, y el sistema Águeda, formado por Irueña y Águeda, se sitúa al 61,3 por ciento.

Toda la información actualizada sobre el estado de la reserva hídrica y el resto de los datos hidrológicos en tiempo real se encuentra disponible para el público general a través de la página web oficial de la Confederación Hidrográfica del Duero, saihduero.es.