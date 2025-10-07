Los embalses del Duero pierden 113 hectómetros en la última semana y se encuentran al 57%, 1,4 puntos menos

En el conjunto del Estado, la reserva almacena 30.337 hm3, el 54,1% de su capacidad, 6,4 puntos más que el año pasado

MADRID/VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Duero almacenan 4.330 hectómetros cúbicos (hm3) y se encuentran al 57 por ciento de su capacidad total, lo que supone 1,4 puntos menos tras perder en la última semana 113 hectómetros, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press.

En concreto, la cuenca del Duero almacena 4.330 hectómetros frente a los 4.443 de la semana pasada, por lo que se sitúan 1,4 puntos por debajo que hace siete días y con una cantidad de agua 5,3 puntos inferior a la de hace un año, cuando almacenaban 4.737 hectómetros (estaban al 62,3 por ciento).

Sin embargo, la cantidad de agua embalsada supera en 9,2 puntos la media de la almacenada en los últimos diez años, que es del 47,8 pr ciento de la capacidad total (3.635 de 7.602 hectómetros).

En el conjunto del Estado, la reserva hídrica almacena 30.337 hm3 y están al 54,1 por ciento de su capacidad, lo que supone 490 hm3 menos que la semana pasada, o lo que es lo mismo, 0,9 por ciento de la capacidad total de los embalses. La reserva hídrica está 6,4 puntos más arriba que el año pasado por estas fechas.

En este marco, el Segura sigue siendo la cuenca que almacena menos agua y está al 16 por ciento de su capacidad. Esta semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y escasas en la vertiente Atlántica. En concreto, la máxima se ha producido en Alicante con 70,6 litros por metro cuadrado (l/m2).

Las cuencas por encima del 50 por ciento son el Cantábrico Oriental (68,5 por ciento), el Cantábrico Occidental (61,8 por ciento), el Miño-Sil (63,7 por ciento), las Cuencas internas del País Vasco (76,2 por ciento), el Duero (57 por ciento), el Tajo (61,6 por ciento), el Guadiana (58,1 por ciento), el Tinto, Odiel y Piedras (65,9 por ciento), el Ebro (54,3 por ciento) y las Cuencas internas de Cataluña (74,6 por ciento).

Por el contrario, las cuencas que están por debajo de la mitad de su capacidad son Galicia Costa (43,9 por ciento), Guadalete-Barbate (42 por ciento), el Guadalquivir (42 por ciento), la Cuenca Mediterránea Andaluza (45,2 por ciento), el Júcar (48,8 por ciento) y el Segura, que sigue en último lugar al 16 por ciento de su capacidad.

A su vez, Transición Ecológica explica que la vertiente atlántica se encuentra al 55,3 por ciento y la mediterránea, al 50,5 por ciento. Por último, indica que la reserva de uso consuntivo --humano-- está al 49,77 por ciento y almacena 19.307 hm3 mientras que la de uso hidroeléctrico se encuentra al 63,96 por ciento y tiene 11.030 hm3.