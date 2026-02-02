Los embalses gestionados por la CHD se encuentran al 72%, seis puntos menos que el pasado año

Archivo - Embalse del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan 2.055,2 hectómetros cúbicos, 162,8 más en la última semana debido al impacto del tren de borrascas en la cuenca, lo que supone el 72 por ciento de su capacidad.

Este registro se sitúa casi ocho puntos por encima de la media de la última década (64,3 por ciento) y 6,4 puntos menos que hace un año (78,4 por ciento), informa el órgano de cuenca a través de un comunicado.

En cuanto a los sistemas, el del Esla y Órbigo, en León, se encuentra al 68,1 por ciento. En Palencia, el del Carrión está al 76,3 por ciento de su capacidad, mientras que el de Pisuerga está al 72,1 por ciento. En Burgos, el sistema del Arlanza alcanza el 66,8 por ciento de su capacidad y el del Alto Duero, en Soria, al 76,1 por ciento.

Por último, en Segovia, el sistema de Riaza alcanza el 69,7 por ciento de su capacidad; el del Cega-Eresma-Adaja, se sitúa al 79,1 por ciento; mientras que en Salamanca, los del Tormes y Águeda, se encuentran al 79,1 y 73,7 por ciento.