Los embalses gestionados por la CHD se encuentran al 79,6%, una décima menos que el año pasado

Archivo - Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 2.235,1 hectómetros cúbicos, 180 hectómetros cúbicos (hm3) más en la última semana debido a las lluvias y el deshielo, lo que supone el 78,3 por ciento de su capacidad. Este registro se sitúa cerca de 13 puntos porcentuales por encima de la media de la última década (65,7 por ciento) y uno menos que hace un año (79,6 por ciento).

En concreto, y según señala el órgano de cuenca a través de un comunicado, los sistemas Esla y Órbigo en León se encuentran al 75,8 por ciento; el del Carrión y el del Pisuerga se sitúan al 78,6 y al 76,1 por ciento, respectivamente; en Burgos, el sistema del Arlanza tiene una capacidad del 75,6 por ciento, mientras que el sistema Alto Duero de Soria llega al 87,8 por ciento.

Por último, el sistema Riaza-Duratón y CegaEresma-Adaja lelga al 88 por ciento de su capacidad; el Cega-Eresma-Adaja (Ávila) al 80,7 por ciento y el Tormes y Águeda, ambos en Salamanca, al 74,3 por ciento.