Los embalses gestionados por la CHD están al 83,8%, 4,7 puntos por encima de la media pero 3,4 menos que hace un año

Archivo - Desembalse en una presa en Salamanca. - CHD - Archivo

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Duero gestionados por la Confederación Hidrográfica (CHD) almacenan este lunes, 22 de junio, un total de 2.392 hectómetros cúbicos y se encuentran en concreto al 83,8 por ciento de su capacidad.

Además y según los datos aportados por la CHD, este registro se sitúa 4,7 puntos por encima de la media de la última década (79,1 por ciento) pero 3,4 puntos por debajo del valor de hace un año cuando llegaron a 87,2 por ciento.

Por sistemas, la reserva en Esla y Órbigo (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño) en León llega al 85,6 por ciento mientras que en Palencia el sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) está al 80,8 por ciento y el Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) al 80,7 por ciento.

En el caso de la provincia de Burgos el sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza) está al 83,3 por ciento y en Soria el sistema Alto Duero (Cuerda del Pozo) al 78,6 por ciento.

Por su parte, en la provincia de Segovia el sistema Riaza-Duratón y Cega- Eresma-Adaja (Linares del Arroyo y El Pontón Alto) alcanza el 82,5 por ciento; en Ávila el sistema Cega-Eresma-Adaja (Castro de las Cogotas) al 88,1 por ciento y en Salamanca el sistema Tormes (Santa Teresa) llega al 86,5 por ciento y el Águeda (Irueña y Águeda) al 76 por ciento.