El empleo extranjero en Castilla y León creció un 15,9% en junio y superó los 114.000 afiliados

Archivo - Trabajadores durante la realización de las obras de la A-5, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España). Durante la visita, el delegado ha hecho balance de la ejecución de las obras de la A-5 y ha informado de cuáles serán las próximas afecciones - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cifra media de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León se situó en el mes de junio en 114.191, lo que supone un aumento interanual del 15,90 por ciento (15.666 en términos absolutos), según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

Del mismo modo, en comparación con el mes anterior la afiliación de los ciudadanos extranjeros a la Seguridad Social aumentó un 4,94 por ciento, con 5.371 trabajadores más. Los afiliados extranjeros en Castilla y León se reparten entre 64.395 hombres y 49.797 mujeres y la mayor parte proceden de países de fuera de la UE (80.283) con 33.908 de la UE.

Los afiliados extranjeros en Castilla y León representan el 11,24 por ciento del total de afiliados, por debajo de la media en este caso que alcanza el 15,34 por ciento, aunque en Segovia el porcentaje se eleva al 20,65 por ciento, seguida de Soria (15,91 por ciento), de Burgos (13,81 por ciento), de Ávila (11,51 por ciento), Palencia (10,28 por ciento) y de Valladolid (10,19 por ciento) con el resto por debajo de los dos dígitos: Zamora (8,85 por ciento), León (8,76 por ciento) y Salamanca (8,22 por ciento).