La empresa de CyL Rapture Games, premiada en la cumbre europea Systemeu por su proyecto de neurorrehabilitación visual

La Junta participa en la segunda cumbre del proyecto europeo de digitalización Systemeu en Tuzla (Bosnia y Herzegovina) - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La startup castellano y leonesa Rapture Games ha sido premiada en la segunda cumbre presencial del proyecto europeo Systemeu, celebrado en Tuzla (Bosnia y Herzegovina), por el desarrollo de un casco de realidad virtual para neurorrehabilitación visual.

Esta segunda cumbre, en la que ha participado la Junta de Castilla y León y otros representantes de la Comunidad, ha reunido durante tres días a casi 200 representantes de las 16 entidades que forman parte del consorcio, procedentes de los territorios europeos de Baviera, Noroeste de Rumanía, Castilla y León, cantón de Tuzla y región Norte de Portugal.

Durante el evento se ha realizado el 'pitch competition', un evento en el que los emprendedores han presentado sus ideas de negocio frente a un panel de jueces o inversores con el objetivo de convencer a la audiencia en pocos minutos para conseguir financiación, socios comerciales, retroalimentación o premios, con una participación de 20 startups procedentes de todas las regiones participantes en el proyecto Systemeu.

Entre las ganadoras se encuentra la empresa de Castilla y León mencionada, Rapture Games, que ha recibido pases para el 'Bits & Pretzels 2026 | Founders Festival in Munich' que se celebrará el 28, 29 y 30 de septiembre de 2026 en Múnich (Alemania), un evento que reunirá a 7.500 entidades financiadoras, inversores y líderes de la industria, en el que podrán presentar su proyecto.

Esta cumbre ha incluido también sesiones de cocreación en aras de conseguir futuros consorcios entre startups, inversores, corporaciones, universidades, centros de investigación y administraciones públicas con vistas a su participación en la convocatoria que, en el marco del proyecto Systemeu, se abrirá próximamente.

El consorcio de Systemeu ya trabaja en la organización de próximos encuentros, entre los que se ha destacado la apertura en septiembre de la convocatoria para la financiación de proyectos interregionales por un importe de 7,5 millones de euros (FSTP Open Call) y la realización del siguiente evento presencial en Braga (Portugal) en octubre.