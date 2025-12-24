Empresa Familiar CyL avisa del "riesgo" para la actividad que supone la nueva regulación de redes eléctricas

VALLADOLID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha avisado del "riesgo" que va a tener sobre la actividad empresarial el nuevo marco retributivo para las inversiones en redes eléctricas que aprobó este Comisión Nacional la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el periodo 2029-2031, y que fija una tasa de tasa de retribución para esta actividad del 6,58 por ciento.

EFCL ha expresado así su "preocupación" ante esta propuesta "insuficiente" y que "prioriza el control de costes sobre la expansión de la red", por lo que puede convertirse en un "obstáculo" para la electrificación de la economía española y con ello, un "freno a la actividad empresarial".

En este sentido, la organización ha recordado que el 85 por ciento de los nudos de la red de distribución están "saturados", lo que limita la conexión de nuevos suministros industriales, la recarga de vehículos eléctricos o los desarrollos urbanísticos.

Por ello, considera "prioritario" diseñar un modelo retributivo que "no genere incertidumbre e inseguridad jurídica" y que "incentive las inversiones necesarias para ampliar la red manteniendo la calidad de suministro".

EFCL también ha destacado que otros países del entorno como Portugal favorecen la atracción de inversiones en redes con la subida de la tasa vigente y la aprobación de una tasa cuyo equivalente en España sería del 7,4 por ciento para distribución eléctrica (2026-2029).

Por ello, ha instado a la CNMC a tener en cuenta la situación "crítica" a la que se enfrenta la industria y a establecer unas condiciones que "garanticen las inversiones necesarias que permitan materializar la conexión a la red que la industria está demandando, equiparándose al menos a Portugal".