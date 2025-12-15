La empresa Pavos Bio, con sede en San Esteban de los Patos, Premio Excelencia de Ávila Auténtica

El presidente de la Diputación, Carlos García, junto al vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jesús Martín, y la directora técnica de Ávila Auténtica, Gemma Rodríguez, en la rueda de prensa de los VI Premios Excelencia. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa Pavos Bio, con sede en la localidad abulense de San Esteban de los Patos, recibirá el VI Premio Excelencia de Ávila Auténtica por reunir "de forma sobresaliente los valores que definen la excelencia empresarial en el sector agroalimentario".

El presidente de la Diputación, Carlos García; el vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jesús Martín, y la directora técnica de Ávila Auténtica, Gemma Rodríguez, han anunciado este lunes, 15 de diciembre, los ganadores de la VI edición de los galardones impulsados por la institución provincial para reconocer la calidad, la innovación, la sostenibilidad, la fijación de población y la creación de empleo de las empresas adheridas a la marca.

La organización de los premios ha puesto en valor el modelo integral de producción de Pavos Bio, que abarca desde la cría hasta la venta final y garantiza la trazabilidad, la calidad y la seguridad alimentaria. Asimismo, ha destacado su compromiso con el bienestar animal, la sostenibilidad ambiental, la innovación y la diversificación de productos, así como su impacto positivo en la economía local y el fortalecimiento del tejido productivo rural.

Igualmente, se ha valorado su relación "directa y cercana" con el consumidor y su labor de promoción de la producción abulense, tal y como ha expuesto el jurado de los galardones.

Junto a Pavos Bio, otras cuatro empresas vinculadas a Ávila Auténtica serán distinguidas en esta sexta edición de unos premios ya consolidados y considerados una referencia entre las cerca de 350 empresas que integran la marca.

OTRAS CATEGORÍAS

Así, en la categoría de Cooperación Empresarial, el galardón ha recaído en el restaurante Los Canteros, de Mingorría, por "su compromiso estable con la conciliación y el bienestar laboral", así como por su apuesta por "la sostenibilidad, el uso responsable de los recursos y el consumo de productos de proximidad".

El jurado ha subrayado, además, su implicación con el entorno rural, el apoyo a proveedores locales, su colaboración con entidades sociales y deportivas, y su modelo de cooperación.

El Premio a la Responsabilidad Social Corporativa ha sido concedido a Granjas Teco, del municipio de Pedro Rodríguez, por "representar un modelo ejemplar de producción ecológica certificada" que integra criterios ambientales, sociales y técnicos en toda su actividad. El jurado ha destacado su apuesta por el bienestar animal, la sostenibilidad, la eficiencia energética, la economía circular y la reducción del impacto ambiental, así como su labor de divulgación y sensibilización en materia de sostenibilidad.

En la categoría de Empresa Familiar, el reconocimiento ha sido para Soles de Gredos, de Hoyo Casero, una firma con casi un siglo de historia que ha sabido mantener la continuidad generacional desde su fundación en 1928. El jurado ha resaltado su capacidad para "conservar los métodos tradicionales, modernizarse y profesionalizarse sin perder su identidad", así como su arraigo al territorio y la calidad reconocida de sus productos.

El Premio Innovación ha distinguido a Caracoles de Gredos, de Arenas de San Pedro, por su apuesta por la modernización y la mejora continua en el sector agroalimentario. El jurado ha valorado su modelo productivo avanzado, la incorporación de mejoras tecnológicas y organizativas, la diversificación de productos y su capacidad para posicionar la producción abulense en espacios gastronómicos de prestigio.

En esta sexta edición de los Premios Excelencia de Ávila Auténtica se han presentado alrededor de 40 empresas, siendo la categoría de Excelencia la que ha concentrado un mayor número de candidaturas.

Cuatro de los galardones están dotados con 2.500 euros y el Premio Excelencia cuenta con una cuantía de 3.000 euros. Todos ellos se entregarán en el transcurso de un acto que tendrá lugar en el mes de enero.