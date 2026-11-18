El hostelero segoviano Alberto López, del restaurante Cándido, junto a directivos de Hostelería de España - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El empresario hostelero Alberto Cándido López Duque, del Mesón de Cándido, ha defendido el cochinillo como el plato que "ha dado la vuelta al mundo" con motivo del premio al Empresario Hostelero que le ha concedido Hostelería de España, en una gala que se ha celebrado en Segovia.

La cita, organizada por Hostelería de España junto a la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse), ha reunido a más de 400 personas del sector llegadas de toda España.

Segovia ha contado con dos de los galardonados: Alberto Cándido López Duque, Empresario Hostelero por toda una vida dedicada al Mesón de Cándido, y el Centro Integrado de Formación Profesional Felipe VI, distinguido por su labor formativa.

El palmarés lo han completado Mariano Nicolás Hernández, por su contribución a la mejora del sector; Cristina Ruiz Sagarduy, gerente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, en promoción asociativa; José Gómez, de la firma jamonera Joselito, con el Premio Concordia; la empresa J. García Carrión, como proveedora del sector, y el humorista Carlos Latre, en la categoría de clientes.

También han sido premiados 'Proyectos y Servicios Gastronómicos' (Bizkaia), 'La Familglia se sienta a la mesa' (Zaragoza), 'Catering En Esencia' (Almería), 'Atenea Sky Club' (Valencia), el restaurante Vidocq (Huesca), Las Tinajas (Granada) y 'Hispania-N Catering & Restaurant' (Londres).

Con motivo del galardón, López Duque ha explicado que ha consagrado su vida, junto a su esposa, María Ángeles, y sus hijos, a la hostelería.

Ha recordado que sus abuelos adquirieron el negocio en 1876 y que sus padres lo asumieron en 1930, y que fue su padre quien impulsó el cochinillo y empezó a atraer clientela de Madrid.

Hoy el establecimiento monta 600 cubiertos cualquier día de la semana y la dinastía suma seis generaciones, con cuatro nietos ya trabajando en la empresa.

El hostelero ha rememorado además una comida con judiones, pie y oreja de cerdo ofrecida a periodistas de la época, a los que su padre regaló una olla de barro. Según ha contado, al día siguiente "olía a judión todo Madrid".

También ha relatado que la leyenda del plato roto nació cuando un cliente inglés pidió cochinillo y su padre, sin el cuchillo grande, lo cortó con un plato.

Preguntado por lo que supone el premio para la gastronomía segoviana, ha afirmado que "el cochinillo es el plato que ha dado la vuelta al mundo" y que ha sido el "plato de choque" de la gastronomía de Segovia, Arévalo y Ávila, aunque sobre todo de la capital segoviana".

Por su parte, el presidente de Hotuse, Jesús Castellanos, ha calificado la gala como "la fiesta de la hostelería nacional" y ha asegurado que el sector se dedica a "vender felicidad".

También ha destacado que pocas ciudades del mundo ven asociado el cochinillo con su nombre y ha definido a López Duque como "un referente a nivel mundial de la gastronomía".

Ha elogiado además el nivel de formación del CIFP Felipe VI, cuyos alumnos son reclamados por las empresas nada más terminar, y ha defendido el nuevo proyecto de formación de futuros camareros, que Hotuse ha iniciado con la Diputación de Segovia, para aprovechar las instalaciones del centro formativo.

Castellanos ha señalado el relevo generacional como el mayor reto, especialmente complicado en las zonas rurales, y ha reclamado conservar los negocios tradicionales y el producto de kilómetro cero porque "Segovia no puede perder la esencia".

A su vez, el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha asegurado que la jornada sirve para honrar a profesionales que son "ejemplo de trabajo, honradez y creación de empleo, riqueza y felicidad", y ha recordado que atienden cada día a sus clientes en "más de 25 millones de sillas en España".

Tras agradecer el apoyo de las instituciones y destacar el detalle de la fachada del Ayuntamiento iluminada con el color rojo, corporativo de la organización, ha hecho un llamamiento al asociacionismo al afirmar que "hay que estar unidos, ahora que vienen tiempos de cambio".

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha dado la bienvenida a los hosteleros y ha celebrado que la ciudad sea sede de estos premios en un sector que ha calificado de estratégico.

Ha recordado que la hostelería factura en España más de 166.000 millones de euros y da empleo a 1.850.000 trabajadores, y que en Segovia "supone unos 300 millones de facturación", entre el 6,5 y el 7 por ciento del PIB local, y entre 6.500 y 7.000 empleos.

Mazarías ha apuntado que el reto en las ciudades es "mantener un diálogo constante entre ayuntamientos y hostelería para evitar y anticiparse a conflictos, por ejemplo con las terrazas.

Con el alcalde han asistido la diputada provincial de Alimentos de Segovia, Magdalena Rodríguez, representantes de 'Saboera Castilla y León' y 'Saborea España' y el consejero de Turismo d eCastilla y León, José Alberto Díaz Pico.