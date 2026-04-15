Los empresarios de Sayago reciben información sobre las ayudas del Plan de La Raya

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, en la presentación en Bermillo - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los emprendedores de la zona zamorana de Sayago han recibido información este miércoles acerca de las ayudas para la creación de empresas que van ligadas al Plan de La Raya.

Los proyectos del entorno fronterizo podrán optar a una línea dotada con cuatro millones de euros para fomentar la creación de empresas y la inversión.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha dado cuenta de ello en un acto celebrado en el Teatro Municipal de Bermillo de Sayago y que se replicará este jueves en Puebla de Sanabria y el lunes en Aliste.

El programa tiene como principal objetivo "promover la actividad económica, generar empleo y favorecer el asentamiento de población en una zona especialmente afectada por la despoblación".

Para ello, se financiarán proyectos de creación de empresas, modernización e inversión productiva, así como iniciativas innovadoras vinculadas al desarrollo territorial sostenible.

La financiación procede tanto de la Junta de Castilla y León, que aporta dos millones, como de la propia Diputación de Zamora, que contribuye con otros dos millones, y la convocatoria se articula en cuatro líneas principales: Complemento a ayudas para creación de empresas concedidas por el ICECYL, apoyo a proyectos de inversión empresarial, impulso a servicios sociales y sanitarios, especialmente proyectos vinculados a atención residencial y cuidados, y fomento del sector agroalimentario, incluyendo actividades de transformación, comercialización y mejora de empresas.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia no competitiva. Es decir, por orden de presentación de solicitudes y siempre que exista crédito disponible.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026, "lo que permitirá a empresas y emprendedores planificar sus proyectos con mayor flexibilidad".

Serán subvencionables inversiones en activos fijos, obra civil, maquinaria, equipamientos, tecnología, así como gastos necesarios para la puesta en marcha de nuevas empresas.

En determinadas líneas, especialmente las vinculadas a inversión productiva, será obligatorio que los proyectos estén asociados a la creación de empleo estable, "contribuyendo así al desarrollo socioeconómico del territorio".