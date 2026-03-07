Un encuentro internacional coordinado por la ULE reúne a estudiantes y docentes en la universidad austriaca de Leoben

LEÓN 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Montanuniversität Leoben (Austria) ha acogido la 'ENVIHEI Winter School', un encuentro internacional de aprendizaje organizado en el marco del proyecto Erasmus+ ENVIHEI - Student-centered learning for Environmental Sustainability at Higher Education Institutions coordinado por la Universidad de León (ULE).

La escuela de invierno ha reunido a estudiantes y docentes de universidades socias de distintos países europeos para participar en una intensa semana de aprendizaje colaborativo basado en proyectos, y centrado en la resolución de retos reales relacionados con la sostenibilidad, según ha informado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

CINCO PROYECTOS DESARROLLADOS CON COCEPTOS INNOVADORES

Durante el programa, equipos internacionales e interdisciplinares de estudiantes han trabajado en cinco proyectos vinculados con la sostenibilidad.

Entre los temas abordados se incluyen la recuperación de metales a partir de teléfonos móviles usados, el diseño de sistemas de riego sostenibles, la eco-innovación en la producción de materiales metálicos, el diseño de bicicletas sostenibles y la eficiencia energética en sistemas electrónicos.

Con el apoyo de mentores y expertos en sostenibilidad, los equipos han desarrollado conceptos innovadores y prototipos, aplicando metodologías de aprendizaje basado en proyectos (Project-Based Learning, PBL). El programa ha combinado además el trabajo académico con experiencias prácticas en el ámbito industrial y en iniciativas locales.

Los participantes han visitado la planta de Voestalpine Stahl Donawitz, donde han conocido los planes de la empresa para avanzar hacia una producción de acero con bajas emisiones de carbono, además de recorrer sus instalaciones para observar de primera mano distintos procesos industriales.

Otra de las actividades ha incluido una visita a Jamila Coffee Roastery, centrada en la sostenibilidad en la producción a pequeña escala y el abastecimiento responsable.

BICICLETA SOSTENIBLE QUE AÚNA INGENIERÍA Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

La Winter School ha concluido con una sesión final de presentaciones, en la que los equipos han expuesto los resultados de su trabajo ante un jurado y el público asistente.

El proyecto ganador ha sido el desarrollado por el Equipo 4, formado por estudiantes y docentes de Polonia y España, cuyo concepto de bicicleta sostenible ha destacado por la integración de excelencia ingenieril y responsabilidad ambiental.

El equipo ha optimizado el diseño mediante la reducción de la resistencia aerodinámica y del peso, así como mediante la incorporación de materiales sostenibles, principios de economía circular y estrategias de reducción de CO2, dando lugar a una solución técnicamente validada y orientada al mercado.

La ENVIHEI Winter School ha puesto de manifiesto el valor de los enfoques educativos centrados en el estudiante y orientados a la sostenibilidad en la educación superior.

A través del trabajo conjunto entre disciplinas y países, los participantes han podido explorar soluciones prácticas a desafíos ambientales complejos y reforzar las competencias verdes necesarias para avanzar hacia un futuro más sostenible.