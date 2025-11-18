Enrique Cabero, Movimiento Villar, Carlos Soria e IES Isabel de Castilla, premios Pablo Iglesias de UGT

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores de Castilla y León ha dado a conocer los nombres de los galardonados con las Distinciones Pablo Iglesias, en su XX edición, a nivel autonómico, unos premios que nacieron con el fin de reconocer la labor que llevan a cabo tanto personas a título personal como organizaciones, colectivos o instituciones que con su compromiso social, político, académico y cultural trabajan diariamente para conseguir una sociedad más justa y solidaria.

Así, en la categoría individual autonómica el jurado ha decidido que recayera en Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, por su "trayectoria profesional vinculada a la comunidad y al Derecho del Trabajo y su investigación sobre igualdad efectiva en las relaciones laborales, sindicato y libertad sindical y la prevención de riesgos laborales".

En cuanto a la categoría colectiva, ha sido el Movimiento de Villalar el elegido en esta XX edición, por ser un "referente en la defensa del sentimiento identitario y reivindicativo de nuestra comunidad y de las demandas y aspiraciones de la ciudadanía castellana y leonesa".

Por otra parte, y en cuanto a las Distinciones a nivel provincial, en la categoría individual ha sido galardonado el escalador abulense Carlos Soria Fontán, de 86 años, por "encarnar los valores de superación y de perseverancia en la consecución de retos deportivos en el montañismo, demostrando que la edad no es un obstáculo".

En la categoría colectiva, el jurado ha decidido que el galardonado fuera el IES Isabel de Castilla, en reconocimiento "al ejercicio de la enseñanza media desde 1848, su continuidad, su capacidad de adaptación y su compromiso con la conservación de la historia".

Los jurados encargados de presentar las candidaturas y celebrar las posteriores deliberaciones han estado compuestos, tanto a nivel autonómico como provincial por representantes de las estructuras que componen UGTCyL y UGT Ávila, así como por una representación de los diferentes medios de comunicación autonómicos y abulenses.