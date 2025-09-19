Santiago (IU) denuncia en Segovia el retraso en el asilo de veinte subsaharianos acampados

El diputado nacional de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago (centro), con la concejal Ana peñalosa, y el coordinador provincial CArlos Serrano, en su visita a los Jardinillos de San Roque . - IU SEGOVIA

SEGOVIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, ha visitado Segovia para exponer el problema de aproximadamente una veintena de extranjeros subsaharianos que acampa desde agosto en los Jardinillos de San Roque, a la espera de que pueda tramitarse su asilo legal en España.

Santiago ha visitado el parque, colindante con la Comisaría de Policía donde se realizan los trámites burocráticos para esta petición de asilo, en el que estas personas llevan acampadas desde mediados de agosto, cuando sus peticiones para recibir asilo en España se encontraron con un vacío legal que les mantiene en un limbo donde ninguna administración se ocupa de ellos. Con Santiago han acudido los concejales de IU en Segovia Ana Peñalosa y Ángel Galindo, y el coordinador provincial de IU en Segovia, Carlos Serrano.

Santiago asegura haber registrado en el Congreso varias preguntas dirigidas al Ministerio del Interior "para conocer las causas de los retrasos en la tramitación de las solicitudes de asilo en España y qué medidas está tomando el Gobierno para reducir los tiempos de espera y garantizar una acogida digna".

Los acampados en Segovia proceden de Mali, Burkina Faso y Ghana, y llevan más de un mes en un parque en el centro de la ciudad, "a la espera de una cita para tramitar en la Comisaría de Policía Nacional su solicitud de asilo".

La visita de Enrique Santiago responde al trabajo de sus compañeros de IU en Segovia, que la semana pasada denunciaron esta situación y pidieron a la Subdelegación del Gobierno "que tomara medidas para resolver cuanto antes esta circunstancia y ofrecer a los afectados una solución habitacional", ha comentado el portavoz municipal de IU, Ángel Galindo, quien ha añadido que su partido "ha solicitado formalmente una reunión a la subdelegada de Gobierno para tratar esta cuestión".

El grupo municipal IU Segovia abordará este asunto urgente en la próxima Comisión de Servicios Sociales del Ayuntamiento, en la que preguntará qué actuaciones ha previsto el equipo de Gobierno de cara a este problema, y "si ha puesto recursos municipales a disposición, como puede ser el albergue de Zamarramala, como solución transitoria", ha razonado Galindo, que recuerda cómo durante la legislatura municipal anterior, en la que IU formó parte del equipo de gobierno, "el Ayuntamiento ofreció este albergue a los refugiados ucranianos".

IMPLICACIÓN DE TODOS

La formación política ha afirmado que todas las administraciones "deben implicarse en este asunto" y denuncia "la negativa de la Junta de Castilla y León a que los solicitantes de asilo puedan usar el comedor social de San Millán", una solución que facilitaría la manutención de estas personas. Los acampados, dentro de su limbo legal, se encuentran en España sin documentación formal, sin estado legal de residencia, sin medios económicos para subsistir, y sin un lugar en el que dormir y cuidar su higiene.

Según el portavoz municipal segoviano, "estas personas han llegado a Segovia huyendo de situaciones dramáticas de violencia, guerra o miseria y subsisten sin alojamiento ni recursos económicos, con la ayuda que reciben de la ciudadanía que se solidariza con su situación".

Con las preguntas que Enrique Santiago ha registrado en el Congreso, según ha declarado el diputado, "el grupo parlamentario Sumar / IU quiere que el Ministerio informe sobre cómo afectan estos retrasos a las personas solicitantes de asilo en cuanto a su acceso a empleo, vivienda y servicios sociales". Además, dentro de las preguntas también se pide aclarar cómo es "la coordinación entre las administraciones públicas y las ONG que gestionan recursos de integración".

Santiago ha señalado que los retrasos en la formalización de las solicitudes de asilo se han convertido en un "obstáculo prácticamente insalvable" para los solicitantes de protección internacional, con un sistema que presenta "una saturación crónica" que impide el acceso al procedimiento durante períodos prolongados, llegando en algunos casos a "varios meses de espera".

El diputado nacional ha definido la actual gestión del sistema como "una barrera administrativa ilegítima", que compromete gravemente el derecho de asilo. Por ello, desde su formación política exige "una respuesta inmediata y coordinada" que garantice el acceso efectivo al procedimiento de protección internacional, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado español.