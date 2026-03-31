La entonación del Miserere castellano pondrá mañana punto final a la procesión de 'Las Capas' de Zamora

ZAMORA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La capital zamorana vivirá a partir de las cero horas de mañana, Miércoles Santo, uno de los grandes y emotivos momentos de su Semana Santa durante la procesión de Cristo del Amparo, popularmente conocida como la procesión de 'Las Capas' ya que los cofrades van ataviados con la famosa capa alistana.

Este desfile partirá de la iglesia de San Claudio de Olivares y serán los hermanos de la cofradía penitencial del Santísimo Cristo del Amparo quienes alumbrarán al paso del mismo nombre armados con faroles cuadrados de hierro con cirio.

El toque de campana anunciará la salida de este desfile que recorrerá la parte más antigua de los extramuros de la capital zamorana, hasta llegar a la plaza Fray Diego de Deza, donde se rezará el Vía Crucis al paso de la procesión, que no se detiene.

Continuará el desfile por plaza de Arias Gonzalo, Obispo Manso, plaza Obispo Manso, plaza Antonio de Águila, calle puerta del Obispo, cuesta del Obispo, calle Trascastillo, Santa Colomba, Rodrigo Arias, plaza de San Claudio donde se entonará el Miserere Castellano, para retornar a su templo de salida.

Un bombardino y un cuarteto de viento interpretan piezas fúnebres a lo largo del recorrido, y cuando la cofradía regresa al templo de partida, un coro entona el 'Miserere Popular Alistano'.

Los cofrades de esta hermandad desfilan dispuestos en cruz y son las tradicionales matracas las que van anunciado la procesión que vive uno de sus momentos más bellos a su paso por la Puerta del Obispo.