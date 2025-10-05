El entorno de Las Médulas busca reconstruirse tras "tocar fondo" por los incendios: "Hay que tener voluntad"

Paisaje en Las Médulas, a 2 de octubre de 2025, en El Bierzo, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

Vecinos intentan recuperar la normalidad y consideran necesario dar "un paso más" e impulsar un plan de gestión integral

LAS MÉDULAS (LEÓN), 5 (EUROPA PRESS)

El entorno del paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1997, intenta recuperar la normalidad tras haber "tocado fondo" por el incendio originado en Yeres, ante lo que urge inversión y un plan de gestión integral en pro de un resultado "armónico", para lo que demanda la "voluntad" de las administraciones.

Ya ha pasado un mes de aquel 4 de septiembre en el que se dio por extinguido el incendio de Yeres, que se activó el 9 de agosto a causa de un rayo y se elevó esa misma noche al Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 del Plan Infocal de la Junta.

Este fuego obligó a desalojar o confinar a 800 vecinos y fue uno de los más virulentos que asolaron el país durante el verano. El desastre se agravó, además, al comprometer 2.000 años de historia en el Monumento Natural de Las Médulas, la mina de oro a cielo abierto más extensa del Imperio Romano.

Con el recuerdo de aquellos días de incertidumbre en mente, los vecinos y trabajadores de este enclave berciano luchan por retomar la normalidad, una situación que tardará años en llegar tras los efectos de las llamas en un paisaje en el que ahora contrastan el verde y el negro.

La virulencia del viento hizo que la evolución de las llamas se comportase de una forma anómala y alcanzara el paraje natural en el que Roma proyectó un ingenioso sistema en la explotación de oro basado en la creación de enormes galerías a través de la inyección de agua en determinadas zonas de las montañas.

Esta "obra de gigantes", como definió el naturalista y militar romano Plinio el Viejo (23-79 d.C.), se tiñó de negro por las llamas, que se llevaron a su paso hogares, siglos de historia y castaños centenarios, una tragedia que comprometió el sustento de la economía de la zona.

Dos días después de iniciarse el incendio se estimaba que la superficie arrasada alcanzaba ya las 1.500 hectáreas y un perímetro de 120 kilómetros y, tras juntarse con el fuego paralelo originado en Llamas de la Cabrera, avanzó hacia la comarca de La Maragatería. En total, se estima que el incendio de Yeres arrasó unas 3.900 hectáreas.

Tan solo cuatro días después de iniciarse el desastre, geólogos de la Universidad de León (ULE) alertaban de las "graves" consecuencias que podrían surgir para la conservación de los canales romanos debido al "choque térmico" producido por el fuego, capaz de generar cambios físico-químicos en las pizarras sobre las que se construyeron, un material muy deleznable y sensible a la alteración.

EL "MILAGRO"

"Milagrosamente" las llamas respetaron la mayor parte de viviendas y el centro neurálgico del paraje natural, según relatan varios vecinos de la zona al mostrar cómo se calcinó todo el entorno hasta llegar a la misma puerta de sus hogares.

En concreto, en el yacimiento se puede observar el efecto devastador de las lenguas a lo largo de las laderas. En medio de esta destrucción solo permanece ilesa la parte de La Cuevona, el llamado 'corazón' de Las Médulas, zona que empieza a recuperar el tránsito en el Mirador de Orellán.

Y es que, el Centro de Recepción de Visitantes retomó su actividad el pasado día 22 de septiembre, con un recorrido que se ha modificado para transcurrir por la Senda Corta, pero aún restringido en la Senda de Las Valiñas.

En el lugar, una de las responsables del Centro de Recepción de Visitantes recuerda el momento en el que vio el Lago Sumido tras el paso de las llamas, cuando se mostraba "como si hubiese caído una bomba atómica". Así, le parece "inexplicable" que el punto neurálgico del paraje haya quedado ileso, "como si no hubiese pasado nada", lo que supone que La Cuevona, La Encantada o La Fuente de Tía Viviana, el corazón de Las Médulas, "está a salvo".

Por su parte, Francisco Gómez Morán, conocido entre los vecinos como 'Paquito', rememora el día en el que se desató el incendio y denuncia la falta de medios, mientras se pregunta cómo se reconstruirá el entorno.

"Habrá que ver", espeta respecto a las ayudas. Estas van llegando, pero, tal y como avisa este vecino, la temporada alta de turismo, de la que viven muchos en la zona, ya "se jodió". "Con 5.500 euros no se arregla gran cosa", apostilla, en relación a las ayudas directas de la Junta a autónomos y pymes que han visto interrumpida su actividad por el fuego.

Ya en este final de temporada alta, el turismo en la zona comienza a remontar, pero lo hace "muy despacio", ante lo que este vecino llama a no abandonar este territorio azotado por el fuego.

"Lo que le hace falta es no dejarlo tirado, que la gente vuelva, pero que las administraciones se involucren de verdad", reclama 'Paquito', para pedir a las instituciones que "se dejen de llenar la boca y hagan lo que tengan que hacer", más cuando "sabían de más lo que había que hacer para que no hubiera ocurrido esto".

"TENER VOLUNTAD"

Por eso, considera necesario realizar un mantenimiento del monte. El hecho de hacer cinturones circulares con cortafuegos ya se puso sobre la mesa hace casi 30 años y en este periodo de tiempo "no se ha hecho nada", lamenta, para exigir "voluntad" a estas administraciones.

En este mismo sentido se pronuncia Tino, otro vecino de Las Médulas que considera que los representantes institucionales lo que tienen que hacer ahora es "callar la boca". A su juicio, la tragedia causada por los incendios "se podía haber evitado" con más medios en las labores de extinción.

Y es que, la crítica a la falta de recursos y efectivos ante la propagación del fuego se repite entre los vecinos de esta localidad pertenecientes al municipio de Carucedo, cuyo alcalde, Alfonso Fernández Pacios, elogia la tenaciadad de los vecinos por salvar el pueblo al ponerse delante de las llamas. También agradece las labores de apoyo en la extinción y la ayuda para recomponer las viviendas afectadas, pero ve necesario "dar un paso más" tras haber "tocado fondo".

Fernández Pacios defiende que el contexto actual tras los incendios ofrece la oportunidad de realizar las inversiones que necesita el entorno, como un plan de gestión adecuado a las características del paraje natural de las Médulas, Patrimonio de la Humanidad.

27 AÑOS SIN UN PLAN DE GESTIÓN ADECUADO

"Si volvemos a dejar las cosas más o menos como estaban, que es lo mínimo, pues volveremos a estar como estábamos, 27 años sin un plan de gestión adecuado. Yo creo que es el momento de invertir de verdad en un plan integral de gestión de Las Médulas en todos los aspectos", recalca, para clamar contra el "abandono" que ha sufrido este espacio.

Además de centrar las labores en la rehabilitación de este espacio cultural y natural, propone que la Junta de Castilla y León, con la ayuda del Gobierno central, elabore y desarrolle un plan de integración por el que se adecúe el pueblo de Las Médulas y las zonas de visitas.

Para el alcalde de Carucedo, una gestión adecuada pasa por el hecho de que la gente decida quedarse a vivir en el municipio, se generen puestos de trabajo y que haya limpieza del monte, así como brigadas de mantenimiento y de vigilancia.

"A mí lo que me interesa es mantener mi pueblo. La única manera de mantener hoy el medio rural es invertir y hacer una gestión del territorio. Y en este caso mucho más porque está encima la Unesco. Es lo que pido", apostilla Fernández Pacios.

El regidor imagina este territorio lleno de gente y a turistas que, cuando se marchen, se sientan "maravillados por todo, no solamente por el paisaje que ven al atardecer". Un futuro que solo podrá cumplirse con una gestión "unificada" entre todas las entidades implicadas, cuya unión es lo que puede lograr algo "armónico".