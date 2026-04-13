El entorno de la Plaza Mayor, temática elegida para el 42 Concurso de Pintura Rápida San Pedro Regalado de Valladolid

Concurso de Pintura Rápida San Pedro Regalado. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura (FMC) del Ayuntamiento de Valladolid ha abierto el plazo de inscripción en la 42ª edición del Premio de Pintura Rápida San Pedro Regalado que se celebrará, como es tradición, el día 13 de mayo, festividad del patrón de la ciudad, y que tendrá como temática el entorno de la Plaza Mayor.

En esta ocasión, el asunto elegido para el certamen, han precisado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, es el que rodea la Plaza Mayor de la ciudad, que abarca, además de este céntrico enclave, las plazas de Santa Ana, de la Rinconada, del Corrillo, del Ochavo y de la Fuente Dorada.

El premio mantiene la dotación económica de sus tres premios en la categoría de adultos (mayores de 16 años), incrementada en la anterior convocatoria y que asciende a 1.500 euros para el primer clasificado, a 1100 euros para el segundo y a 800 euros en el caso del tercero.

Además, en esta edición incorpora dos cuartos premios, dotados con 500 euros cada uno. Habrá, como en años ediciones, categoría juvenil (de 11 a 16 años, con vales regalo de 200 y 100 euros para material de pintura y dibujo para el primer y el segundo premio, respectivamente) e infantil (hasta 10 años, con premios de vale regalo por valor de 125 euros para el ganador y de 60 euros para el segundo clasificado).

DINÁMICA DEL CONCURSO

De acuerdo con las bases, publicadas en el Tabón Oficial de Anuncios del Ayuntamiento de Valladolid, los participantes dispondrán de hasta siete horas para realizar sus creaciones, desde las 8.00 y hasta las 15.00 horas, el límite establecido para entregar las obras en la plaza de España a los responsables de la organización.

El fallo del jurado se anunciará ese mismo día en un acto que tendrá lugar en la propia plaza de España a las 18.00 horas. A continuación, se inaugurará una exposición provisional que mostrará los trabajos presentados hasta las 20.45 horas.

INSCRIPCIONES

El plazo de inscripción en el Premio de Pintura Rápida San Pedro Regalado está abierto hasta las 14.00 horas del 8 de mayo. Para participar en el certamen, es necesario enviar el boletín de inscripción anexo en las bases a la Fundación Municipal de Cultura por correo postal (Calle Torrecilla, 5, 2ª planta) o por correo electrónico (exposiciones@fmcva.org).

Enlace a las bases completas y a la descarga del boletín de inscripción https://www.valladolid.gob.es/en/tablon-oficial/ayuntamiento...- oficial/42-edicion-concurso-pintura-rapida-san-pedro-regalado.