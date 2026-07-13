Entra en funcionamiento la nueva estación de tratamiento que garantiza agua potable el Almaraz de Duero (Zamora)

El presidente de la Diputación de Zamora en la visita a la estación de tratamiento de agua de Almaraz de Duero. - DIP ZAMORA

ZAMORA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha puesto en marcha una nueva estación de tratamiento de agua en Almaraz de Duero para "garantizar el abastecimiento" en esta localidad y que este lunes ha visitado el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez.

La infraestructura, ejecutada por la institución dentro del Plan Sequía, ya se encuentra plenamente operativa "y funciona para resolver los problemas causados por los elevados niveles de arsénico detectados en el agua, así como los episodios de turbidez", como ha explicado Faúndez.

Durante la visita, Javier Faúndez, que ha estado acompañado por el diputado de Obras, Manuel Martín y, por el alcalde del municipio, José Martín, ha reconocido que garantizar un abastecimiento de agua de calidad "es una prioridad para la Diputación, especialmente en los municipios del medio rural, donde estas inversiones son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y ofrecer unos servicios públicos con las máximas garantías".

La nueva ETAP trata el agua procedente de los pozos de sondeo mediante un proceso integral que regula automáticamente el pH, elimina la turbidez mediante un primer proceso de filtración, retiene el arsénico con dos filtros específicos y realiza la desinfección mediante cloración, lo que arantiza que el agua distribuida cumple los parámetros exigidos por la normativa vigente para el consumo humano.

La instalación dispone de un edificio técnico que alberga todos los equipos de tratamiento, un depósito de agua bruta de 15.000 litros, tres filtros automáticos -uno destinado a eliminar las partículas en suspensión y la turbidez y dos específicos para la eliminación del arsénico-, sistemas automáticos de dosificación y control continuo del pH y del cloro residual, así como un nuevo depósito de agua tratada con capacidad para 70 metros cúbicos- que complementa al de 150 metros cúbicos que tiene el ayuntamiento-, desde los que se abastece la red municipal.

El proyecto también ha incluido la conexión de la planta con los cuatro pozos de captación, un sistema de telecontrol para gestionar el suministro entre la ETAP y el depósito regulador existente, el suministro eléctrico de la instalación y el vallado perimetral del recinto.