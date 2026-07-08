El equipo de Gobierno de Palencia destaca los 34,6 millones invertidos en el mandato frente a la "parálisis del pasado"

PALENCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Palencia ha destacado los 34,6 millones de euros de inversión movilizados en estos tres años de mandato para la transformación urbana, económica y social de la capital frente a las críticas de la oposición por "triunfalismo".

Así lo han puesto de manifiesto los ediles socialistas durante el Debate del Estado de la Ciudad que se ha celebrado este miércoles, donde se han repasado obras ya ejecutadas como la semipeatonalización de la Calle Mayor Antigua y los entornos de la Catedral, la modernización de parques infantiles en varios barrios o la puesta en marcha de la mayor campaña de aglomerados.

Frente a ellos, los grupos de la oposición han coincidido en criticar el tono "triunfalista" del balance y han lamentado la "falta de resultados tangibles" para los ciudadanos.

Durante sus intervenciones, los miembro del equipo de Gobierno ha hecho un balance exhaustivo de las políticas ejecutadas y los proyectos en marcha, reafirmando su compromiso con la transformación de la ciudad a través de un proyecto basado en el equilibrio entre el "continente" (el entorno urbano) y el "contenido" (las políticas centradas en las personas).

El eje central de la intervención, tal y como han señalado, ha sido el desglose de los 34,6 millones de euros invertidos entre 2023 y 2026 para transformar calles, plazas, parques, instalaciones deportivas y equipamientos.

Entre esas obras han destacado la semipeatonalización de la Calle Mayor Antigua y los entornos de la Catedral, la mejora de la accesibilidad en la ribera del río Carrión, la modernización de parques infantiles en varios barrios y la mayor campaña de aglomerados de los últimos años.

Asimismo, se han destacado las obras en ejecución, como el nuevo centro cívico de la Alcoholera, los entornos del Cristo del Otero y el futuro Palacio de Congresos y proyectos estratégicos respaldados por fondos europeos (Estrategias EDIL), como la Ciudad Deportiva en Pan y Guindas, la renovación de la Plaza Mayor y la urbanización del PERI-6 para la construcción de más de 150 viviendas de protección oficial.

Además de las infraestructuras, el equipo de Gobierno ha hecho hincapié en el "contenido" de la ciudad, ya que en materia de servicios sociales, se ha anunciado "un hito histórico de gestión": la eliminación de la lista de espera en el servicio de Ayuda a Domicilio o la reciente apertura de la Oficina Municipal de Atención al Mayor y los acuerdos de ayuda directa a familias ante enfermedades graves y salud mental y ha destacado la reapertura del espacio La Morada para garantizar un ocio sano de los jóvenes y cuidar su salud mental.

Por su parte, en el área de impulso económico, el Ayuntamiento ha remarcado la atracción de 16 millones de euros en fondos europeos, el desbloqueo de ordenanzas como la del Mercadillo, el apoyo directo al comercio local y la hostelería y que Palencia ha logrado reincorporarse a la Red Impulso Nacional.

PROYECCIÓN DE LA CIUDAD

Finalmente, el Consistorio ha celebrado los datos de proyección de la ciudad, el título de Ciudad Europea del Deporte 2026 y un "récord en turismo", donde se han superado las dos pernoctaciones por viajero.

Sin embargo, durante el debate, la oposición mostró una posición prácticamente unánime al considerar que la realidad de la ciudad dista mucho de la imagen proyectada por el Ejecutivo local.

Los grupos municipales han reprochado al Gobierno municipal su visión "excesivamente optimista" de la situación de Palencia, ya que muchos de los grandes proyectos anunciados siguen sin materializarse y que hay problemas cotidianos que continúan sin resolverse.

Entre los grupos de la oposición, las principales críticas han apuntado la falta de avances en proyectos estratégicos, el deterioro de algunas zonas de la ciudad y la ausencia de inversiones en transformaciones tangibles.

Los portavoces de los grupos han coincidido en señalar que la capital palentina está hoy peor que hace tres años en ámbitos como el mantenimiento urbano, la actividad económica o la capacidad para atraer población y también han lamentado la falta de diálogo y de consenso entre el equipo de Gobierno y el resto de grupos.

Frente a estas críticas, el Ejecutivo municipal ha defendido su gestión y los datos en inversiones y proyectos, tanto finalizados, como en ejecución.

"Frente a la parálisis del pasado, Palencia es hoy una ciudad con rumbo, con pulso económico, con ambición y con alma", ha concluido la alcaldesa, Miriam Andrés, que ha reafirmado su propósito y el de su equipo de construir "el mejor de los continentes, para albergar al más vivo, próspero y feliz de los contenidos".