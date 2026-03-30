Equipo de Gobierno de Valladolid, de acuerdo con PSOE en suspender ya sanciones de la ZBE pero no lo plasman en el Pleno

Mesa de presidencia del Pleno del Ayuntamiento de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, se ha mostrado de acuerdo con la propuesta de una enmienda presentada por el Grupo Socialista para aplicar "de forma inmediata" la suspensión cautelar de las sanciones derivadas de la Zona de Bajas Emisiones, anulada recientemente por una sentencia del TSJCyL, aunque ha planteado al PSOE que el texto de la enmienda, en lugar de "instar al alcalde", Jesús Julio Carnero, se planteara como un acuerdo del Pleno, a lo que no ha accedido el Grupo Socialista, por lo que la propuesta no ha salido adelante.

Así, lo que se ha aprobado en la mañana de este lunes en el Pleno municipal correspondiente al mes de marzo, ha sido la moción presentada por los grupos que forman el equipo de Gobierno, PP y Vox, para que se "inicien las actuaciones administrativas para suspender los procedimientos sancionadores derivados de la Ordenanza de Bajas Emisiones", por lo que la ZBE y sus multas siguen vigentes, por el momento, si bien Carnero ha mencionado la "urgencia" con la que su equipo espera que se actúe.

El regidor 'popular' ha insistido en que el equipo de Gobierno trabajará en "tres vías" para interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, redactar una nueva ordenanza de la ZBE "adaptada al contexto normativo actual" --el pasado jueves ya apuntó que observaba un evolución de estas normativas hacia tener en cuenta en mayor medida los picos de contaminación en lugar de estructurarse en un perímetro acotado-- y articular "con urgencia" una solución legal para suspender las sanciones "asegurando la correcta gestión de las ayudas europeas vinculadas".

El Grupo Municipal Socialista presentaba en el debate de la moción de PP y Vox siete propuestas de enmienda bajo el principio de que el equipo de Gobierno tiene las herramientas para resolver "mañana" el problema que se ha generado con la anulación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones aprobada por los partidos de derechas en el Ayuntamiento.

"Pero el señor Carnero no quiere", ha reprochado el portavoz socialista, Pedro Herrero, que considera que podría dar la orden de "dejar de multar hoy, suspender de manera cautelar las multas que se están tramitando desde la anulación y revisar de oficio las multas ya puestas", entre otras propuestas, incluso considera que podría haberlo hecho cuando se conoció la sentencia el pasado 17 de marzo.

El concejal de Tráfico y Movilidad, en su intervención posterior, ha planteado que el PP y Vox están de acuerdo en suspender "todos los procedimientos sancionadores" que están en marcha, incluidos los anteriores a la fecha de la sentencia, por lo que ha planteado una "enmienda transaccional".

"ENMENDAR SU PROPIA MOCIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO"

"Si el eje es el ciudadanismo, tener a los ciudadanos en el eje de nuestras actuaciones, lo solventamos y nos ponemos a trabajar en la ordenanza nueva, en la preservación de los fondos europeos y en su justificación", ha detallado Gutiérrez Alberca, lo que ha encontrado una respuesta negativa por parte de Herrero, ya que el portavoz del PSOE ha defendido que la propuesta ya la había puesto sobre la mesa su grupo y consideraba que el PP trataba de "enmendar en vivo y en directo" su propia moción porque "es mala".

Tras la intervención de todos los grupos ha tomado la palabra el alcalde para precisar la propuesta del concejal de Tráfico y Movilidad y plantear a la oposición que si en las enmiendas se modificaba la fórmula de "instar al alcalde" por "el Pleno acuerda" su grupo estaría dispuesto a apoyar varias de las enmiendas.

ABSTENCIÓN DEL PSOE

Sin embargo el portavoz socialista no ha accedido, se han rechazado las enmiendas que mantenían el texto propuesto por el PSOE y la moción del PP y Vox se ha aprobado con sus 14 votos favorables, dos en contra, de VTLP, y las abstenciones de los 11 ediles del PSOE.

Durante el debate, los grupos de la oposición han criticado la gestión del equipo de Gobierno con esta ZBE, mientras que el Partido Popular ha explicado que son muchos los ayuntamientos españoles que tienen la ordenanza anulada por "defectos de forma" --ocho-- o "en riesgo" de serlo --30--, según datos aportados por Alberto Gutiérrez; y la portavoz de Vox, Irene Carvajal, ha defendido las escasas dimensiones y restricciones de este área en Valladolid, al tiempo que ha acusado al ministro de Transportes y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, de utilizar los fondos europeos como "amenaza" a los ayuntamientos.

La portavoz de la formación dirigida por Santiago Abascal se ha referido al PSOE durante el debate como "PSOE-saunas", mientras que Pedro Herrero le ha recordado que la Zona de Bajas Emisiones de Vallladolid es también la ZBE de Vox, pues votaron a favor de su aprobación, en sintonía con sus socios del PP.

Por su parte, la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha coincidido con el portavoz socialista en que el "problema de las multas" ya se podría haber solucionado pero en cambio, ha reprochado, el equipo de Gobierno mantiene a los ciudadanos en una situación de "inseguridad jurídica" ante las dudas sobre qué puede ocurrir con las sanciones impuestas desde la anulación de la ordenanza.

"Lo prudente sería que se pusiesen a trabajar para establecer una nueva Zona de Bajas Emisiones. Está en juego la salud de los vecinos", ha advertido Anguita, que ha planteado también la pregunta de si PP y Vox van a proponer el mismo área que aprobaron a finales de 2024 o si, ha ironizado, van a dejar la ZBE "sólo en la Plaza Mayor".