El equipo de Gobierno de Valladolid rechaza crear una comisión especial sobre Gotion porque se abordará en las ordinaria

Pleno del Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, formado por el Partido Popular y Vox, ha votado en contra de la propuesta del Grupo Socialista en el Pleno municipal celebrado este lunes para la creación de una Comisión especial de seguimiento de la instalación del proyecto de la multinacional china Gotion en Valladolid, ya que el alcalde ha asegurado que los asuntos que se deben tramitar para ello en el Consistorio están comprendidos en las materias que trabajan las comisiones ordinarias ya existentes.

El proyecto de 'gigafactoría', presentado a comienzos de mes en la ciudad, ha sido el principal asunto tratado en el Pleno con dos mociones a debate, ya que además de la del PSOE presentaba otra Vox para reclamar "transparencia" sobre el proyecto fundamentalmente al Ministerio de Industria, que también ha decaído ya que el Partido Popular ha votado en contra de la propuesta de sus socios.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, que no ha querido entrar en confrontación con otros grupos políticos y ha reclamado unidad de acción para apoyar el proyecto, ha tomado la palabra hasta en cuatro ocasiones antes y después del debate de estas dos mociones.

Carnero ha apuntado que para este Pleno no se ha podido tramitar la aprobación provisional de la modificación del PGOU para habilitar los terrenos que necesita Gotion en la zona de Palomares y se podría hablar sobre ello en la sesión, ya que "faltan distintos trámites que competen a otras administraciones, principalmente al Estado --Dirección General de Carreteras--".

"No voy a decir nada. Sólo que trabajemos todos de una forma cooperativa y prudente en favor de que Gotion llegue a Valladolid", ha enfatizado Carnero en una idea que ha repetido en sus intervenciones, mientras que el Grupo Municipal del que forma parte no ha hecho uso de la palabra más que para refrendar las palabras que ha pronunciado el regidor.

En una de esas intervenciones, antes ya del debate de la moción presentada por el PSOE, ha apuntado que para el desarrollo de los trámites para la instalación de Gotion entre los que ha enumerado la "movilidad, el urbanismo, el medio ambiente, o salud y seguridad", que coinciden con el título de una de las comisiones municipales ya existentes, en las que ha recordado que participan todos los grupos así como técnicos.

Por ello, ha considerado, al igual que lo ha señalado la portavoz del Grupo Municipal de Vox, que no está lo suficientemente justificado crear una nueva comisión especial. La socia de gobierno de Carnero incluso ha hablado de posibles "duplicidades" y de incrementar la carga de trabajo de los técnicos.

Previamente, Carnero había señalado que en el Grupo de Trabajo que ha propuesto constituir estará representado el equipo de Gobierno y "la corporación municipal", pero no ha precisado si se refería a los grupos de la oposición.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, ha reprochado que mientras reclama el diálogo sobre el proyecto con otras administraciones, con el Grupo de Trabajo al que ha invitado al Gobierno de España y la Junta, "parece que no lo quiere" con los grupos municipales, con el rechazo a la comisión especial.

Por ello, Herrero ha especulado con que Carnero no quiere "tener en una Comisión a todos los grupos municipales" porque implicaría tener "al caballo de Troya dentro del Ayuntamiento", en una referencia homérica a Vox, con el autor muy de actualidad con la película 'La Odisea'. También Carnero ha aludido a esas obras al señalar la instalación de Gotion como la "Ítaca" de la ciudad de Valladolid.

Herrero ha incidido en sus intervenciones en el argumento de que Vox está "en contra" del proyecto de Gotion debido a la moción que han presentado para pedir transparencia al Gobierno de España y que, según interpreta el portavoz, se ha dirigido a "sembrar dudas" sobre el proyecto y suponía una oposición de la formación de 'derechas' a los planes de la multinacional china.

En el debate de esta moción Jesús Julio Carnero no expresó en sus intervenciones la opinión del PP sobre la propuesta de Vox ya que sus palabras han incidido en la necesidad de "trabajar para que este proyecto que ahora está en ciernes sea una sola realidad" y para ello ha reclamado la colaboración entre todas las administraciones.

El regidor ha recalcado que el Ayuntamiento va a estar en el apoyo al proyecto "desde la más estricta legalidad" y ha aseverado que ahora "no podemos cuestionar los pasos dados que se tengan que dar en la tramitación ni de mociones ni de tiempo". Finalmente, el Grupo Popular ha votado en contra de la propuesta de sus socios, por lo que Pedro Herrero ha felicitado a Carnero.

La portavoz de VTLP ha observado un "falso" interés en cuestiones medioambientales en la moción de Vox, pues ha recordado que el grupo "niega el cambio climático" cuando se debaten cuestiones relacionadas con ello y en este asunto mencionaba "supuestos" riesgos ambientales y ecológicos por la instalación de Gotion,

La portavoz de Vox se ha enzarzado en el debate con VTLP y el PSOE y ha reprochado, en ese momento a estas formaciones, que fueran a votar en contra de una propuesta que "defiende la transparencia, la protección de la salud y del medio ambiente", algo que finalmente también ha hecho el PP.

RECLAMACIÓN AL GOBIERNO SOBRE UN POSIBLE PROYECTO DE VIVIENDA

De las propuestas que se han presentado a la sesión, sólo se ha aprobado la que presentaba el Grupo Municipal Popular para reclamar al Gobierno de España que desarrolle el proyecto de los terrenos del sector Las Raposas, de los cuales según el equipo de Gobierno el 70 por ciento pertenece a la entidad estatal Casa 47, donde aseguran además que se pueden desarrollar 2.000 nuevas viviendas, muchas de ellas de protección pública.

Los grupos del Gobierno y de la oposición han tenido diferencias sobre el asunto en relación a la necesidad de que el Ayuntamiento lleve a cabo ya la aprobación de una modificación del PGOU para facilitar el proyecto, algo que el concejal de Urbanismo, José Ignacio Zarandona, ha afirmado que todavía no es oportuno ya que entiende que primero debería mostrar interés la Administración estatal, al tratarse de una zona donde los proyectos serán promovidos por el sector privado.

Sin embargo, VTLP ha reclamado que se inicie de oficio la modificación del PGOU, al tiempo que han advertido de que esta zona de nueva vivienda no se ha incluido en el Plan presentado hace unos meses por el equipo de Gobierno.

NEGATIVA A RECLAMAR YA A LA JUNTA CENTRO DE SALUD EN LOS SANTOS-PILARICA

VTLP por su parte presentaba una moción para que el Ayuntamiento reclamara a la Junta poner en marcha un Centro de Salud en Los Santos-Pilarica, con dos propuestas que han rechazado los grupos del equipo de Gobierno, al tiempo que el PP ha añadido, mediante enmienda, dos puntos, uno de ellos exactamente igual que el proponía VTLP, y otro en el que instaban a la Junta a realizar un estudio sobre la necesidad del centro de salud.

Esos dos puntos sí que han salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno.

La otra moción a debate, en la que el PSOE proponía una "estrategia" para combatir situaciones de calor con inversiones en refrigeración de centros públicos, potenciar zonas de sombra o ampliar horarios de piscinas municipales, que ha sido rechazada por PP y Vox.

En otros asuntos, se ha aprobado con la oposición de VTLP, una modificación de créditos procedentes de remanentes generales para el contrato de redacción del proyecto de cerramiento del estadio José Zorrilla, las obras de la cubierta del polideportivo de Canterac y para gastos corrientes de la Fundación Municipal de Cultura.