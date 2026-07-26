Un equipo de Prádena se adjudica en casa el 'Desafío Gourmet' tras acreditar su conocimiento de sabores de Segovia - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo representante de Prádena se ha alzado con el triunfo del 'Desafío Gourmet', impulsado por el Área de Promoción Económica y Desarrollo Rural Sostenible de la Diputación de Segovia, tras acreditar su conocimiento sobre sabores de la provincia.

Las cinco personas integradas en el mismo fueron las que, a juicio del jurado, demostraron "mejor combinación de conocimiento en gastronomía de la provincia y creatividad" en la cita celebrada el sábado en la misma localidad de Prádena.

El equipo ganador se impuso a sus rivales de Palazuelos de Eresma con "una veteranía en los fogones" que terminó por decidir una "victoria ajustada" desde la primera fase de preguntas y juegos sobre la marca de la Diputación.

El jurado estuvo integrado por la vicepresidenta de la institución provincial y titular del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez; el alcalde de Prádena, Ismael Masedo; y tres cocineros profesionales: Jesús Barbolla, de Cocineros de Cascajares, y Vicente Calle y Pedro Berzal, de la Asociación de Cocineros de Segovia. A ellos se sumó también el gerente de Hotuse, Javier García Crespo.

El objetivo de este 'Desafío Gourmet' ha sido promover los productos agroalimentarios de la provincia, fomentar hábitos de alimentación saludable y sostenible, además de fortalecer la implicación social en el territorio segoviano a través de una experiencia gastronómica participativa.

La primera fase del concurso, previa a la cita de ayer, supuso la presentación de un vídeo original de presentación del equipo, que dio a conocer su municipio, explicó sus motivos para participar y relató una propuesta gastronómica elaborada con productos vinculados a la marca Alimentos de Segovia.

Para la elección se valoró la implicación del entorno y la participación vecinal, así como la creatividad de la propuesta y la capacidad de transmitir valores saludables, sostenibles y de proximidad.

Tras esa fase, llegó ayer la final con los equipos de Prádena y Palazuelos de Eresma, con una competición abierta al público, desarrollada en el primero de estos municipios.

La final contó con diferentes pruebas relacionadas con el conocimiento de los productos agroalimentarios de la provincia segoviana, la gastronomía local y la creatividad culinaria.

Así, los espectadores pudieron disfrutar con las respuestas a los cuestionarios gastronómicos, las dinámicas sensoriales y, en especial, con un 'teléfono escacharrado' que desató las carcajadas en la Plaza Mayor.

Además, durante la preparación de las recetas por parte de los equipos, el público también obtuvo sus obsequios de Alimentos de Segovia participando en un juego de preguntas.

Tras la decisión del jurado, el equipo de Prádena recibió 500 euros y cinco lotes de productos de la marca agroalimentaria de la Diputación, un premio obtenido debido a su receta de presa a la reducción de naranja con base de patata revolcona.

Por su parte, el conjunto finalista, que cocinó unos spaguettis con sofrito y chorizo y tostada de jamón con tomate, obtuvo también cinco de estos lotes.