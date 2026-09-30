Esclarecido un fraude de 108.000 euros en compra de excavadoras y una estafa de 900 euros por vishing en León

El Equipo @ de la guardia Civil de León esclarece dos delitos de estafa, uno mediante vishing y otro relacionado con la compraventa fraudulenta de excavadoras. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Equipo @ de la Comandancia de León, ha esclarecido dos delitos de estafa cometidos mediante diferentes procedimientos, uno de ellos de 108.000 euros relacionado con la compraventa fraudulenta de excavadoras y otro que ha generado un perjuicio de 900 euros mediante vishing.

La primera investigación permitió esclarecer una estafa relacionada con la compra de cuatro excavadoras, por la que el perjudicado realizó siete transferencias bancarias que supusieron un perjuicio económico de 108.000 euros. La maquinaria nunca llegó a ser entregada al comprador, pese a los pagos efectuados.

Las gestiones realizadas por el Equipo @ de León permitieron identificar al presunto responsable, un varón de 50 años, al que se considera responsable de los delitos de estafa y blanqueo de capitales, según fuentes de la Subdeñegación del Gobierno en León.

Las diligencias, ampliatorias de las instruidas inicialmente por el Puesto de la Guardia Civil de Benavides de Órbigo, han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Astorga.

La segunda investigación corresponde a una estafa mediante vishing, una técnica en la que los delincuentes contactan telefónicamente con la víctima para hacerse pasar por empleados de una entidad bancaria.

En este caso la perjudicada recibió una llamada de una persona que se identificó como gestora de su entidad bancaria. Durante la conversación, le indicó que debía realizar un ingreso de 900 euros en otra entidad bajo la amenaza de que, en caso contrario, su cuenta bancaria sería bloqueada. La víctima siguió las instrucciones recibidas durante la llamada, retiró el dinero de su cuenta y realizó el ingreso solicitado.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Equipo @ de León permitieron identificar a una mujer de 31 años a la que se considera presunta autora de un delito de estafa bancaria.

Las diligencias, ampliatorias de las realizadas inicialmente por el Puesto Principal de la Guardia Civil de La Bañeza, han sido remitidas a la Sección civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza.

La Guardia Civil ha recordado que ninguna entidad bancaria solicitará por teléfono realizar transferencias o ingresos para evitar el bloqueo de una cuenta. Ante una llamada de estas características, se recomienda no facilitar datos personales o bancarios, no seguir las instrucciones recibidas y contactar directamente con la entidad a través de sus canales oficiales para comprobar la veracidad de la comunicación.