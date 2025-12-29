Los escombros de obras menores del municipio de León solo podrán depositarse en el Punto Limpio de Trobajo del Cerecedo

Cartel informativo del Ayuntamiento de León sobre los puntos limpios y recogida de residuos. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los escombros procedentes de obras menores en el término municipal de León pasarán a recogerse exclusivamente desde el mes de enero en el Punto Limpio 2, ubicado en la Finca Los Cachones de Trobajo del Cerecedo, una medida que permitirá mejorar la gestión de los residuos de construcción y demolición, así como optimizar los recursos municipales destinados a su tratamiento.

Los escombros de obras menores, siempre libres de amianto u otros componentes peligrosos, podrán seguir depositándose hasta un máximo de 150 litros por obra, pero desde el próximo mes de enero únicamente se admitirán en el Punto Limpio 2, donde se habilitará su contenedor específico.

Este cambio responde a la necesidad de concentrar el tratamiento de estos residuos en un único espacio preparado para garantizar una gestión más eficiente, segura y conforme a la normativa vigente.

Los puntos limpios del Ayuntamiento de León continúan siendo un recurso "fundamental" para facilitar que los vecinos depositen de forma gratuita y ordenada aquellos residuos domésticos que no deben abandonar en los contenedores habituales.

Entre los materiales que pueden entregarse se encuentran los envases de vidrio, papel, cartón, ropa, calzado, metales, madera, restos de poda, enseres, muebles, colchones, aparatos eléctricos o electrónicos, lámparas o fluorescentes, aceite vegetal usado, aceite mineral de automoción, pilas, baterías, aerosoles, filtros de aceite, radiografías, medicamentos sólidos envasados, así como envases que hayan contenido sustancias peligrosas.

También se reciben cápsulas de café, tapones solidarios, plástico no envase, cartón no envase, tóner y cartuchos de tinta de tamaño doméstico. En el caso específico del Punto Limpio 2, se pueden depositar pinturas y disolventes no halogenados, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El Consistorio ha recordado la importancia de que la ciudadanía entregue los residuos previamente separados, atienda las indicaciones del personal de las instalaciones y haga un uso responsable de los puntos limpios, herramientas "esenciales" para avanzar hacia una economía circular y evitar vertidos "incontrolados" en el entorno urbano y natural.