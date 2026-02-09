El escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago, Premio CyL de las Letras por su "compromiso ético y su mirada humanizadora"

Composicion del jurado del premio. - JCYL

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago ha sido reconocido con el Premio Castilla y León de las Letras, en su edición correspondiente a 2025, un galardo, acordado por el juzgado, al señalar su "permanente compromiso ético y crítico, y su mirada humanizadora hacia lo cotidiano y lo pequeño, convirtiendo las cosas humildes y auténticas en materia literaria, lo que plasma en los más variados géneros".

Asimismo, el jurado ha resaltado que el premiado destaca "por su obra poética, cultivando asimismo la narrativa, el ensayo y la crítica literaria", detalla la Junta a través de un comunicado.

El jurado, formado por personas de "reconocido prestigio" en las diferentes áreas y disciplinas objeto de este galardón, ha estado integrado en esta edición por Juan Manuel de Prada, escritor, galardonado con el Premio Castilla y León de las Letras en su edición de 2021; Juan Antonio González, poeta y catedrático de Filología Latina en la Universidad de Salamanca, que obtuvo este mismo galardón en 2024; José Luis Puerto, poeta, que obtuvo este premio en 2018; Carmen Morán, catedrática de Literatura Española de la Universidad de Valladolid; Cristina Fanjul, periodista de Diario de León y escritora; y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido las funciones de secretario.

El Premio Castilla y León de las Letras tiene por objeto distinguir la obra de aquellas personas o entidades cuya creación literaria haya contribuido de manera importante al enriquecimiento y difusión de la lengua castellana en el mundo.