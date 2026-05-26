La escritora Pilar Alonso, de 86 años, pone el valor el envejecimiento activo con su libro 'Vitaminas para el alma'

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a la escritora Pilar Alonso, que ha presentado el libro 'Vitaminas para el alma'. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado este martes el libro 'Vitaminas para el alma', de la escritora Pilar Alonso, de 86 años, en el que pone en valor el "poder de la escritura como herramienta de bienestar y crecimiento personal" y para el envejecimiento activo.

La obra, que combina pensamientos, reflexiones, imágenes de la ciudad de Valladolid y comentarios personales, propone una mirada cercana y serena sobre el cuidado del alma en lo cotidiano.

"Lejos de ser un libro convencional de lectura ocasional, 'Vitaminas para el alma' está concebido como un libro de mesilla: un acompañante diario que invita a la calma al comenzar y terminar el día, y que abre la puerta a un descanso más consciente y emocionalmente equilibrado", ha explicado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la presentación, se ha destacado especialmente la trayectoria vital de Pilar Alonso, ejemplo de aprendizaje continuo, vitalidad y compromiso con la formación a lo largo de toda su vida.

Con 86 años, la autora cuenta con formación en Peritaje Mercantil, es Orientadora Familiar y Terapeuta Transpersonal, y ha dedicado más de cinco décadas a la formación empresarial y humana, manteniéndose siempre como una 'eterna aprendiz'.

El alcalde ha subrayado "el valor del envejecimiento activo que representa la figura de la autora, señalando que proyectos como este demuestran que la madurez puede ser una etapa profundamente creativa, productiva e inspiradora".

En esta línea, también se ha puesto en valor el papel de los Centros de Vida Activa (CVA) como espacios de encuentro, participación social y desarrollo personal, donde la experiencia se transforma en cultura compartida.

Asimismo, Pilar Alonso ha resaltado la escritura como "herramienta de bienestar emocional y autoestima, especialmente a través de talleres de crecimiento personal como los impulsados", que han dado lugar a iniciativas colectivas como el libro '¿Retazos del alma o relatos con alma?', "reflejo de cómo la cultura puede nacer de lo cotidiano y de la experiencia compartida".

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su dimensión solidaria los beneficios de la venta del libro se destinarán a la Asociación Campanilla, para "reforzar el carácter social de una iniciativa que une cultura, sensibilidad y compromiso".

El Ayuntamiento ha querido agradecer a Pilar Alonso "su generosidad al compartir este trabajo, por su capacidad de transmitir humanidad, serenidad y esperanza".