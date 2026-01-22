La escritura creativa regresa a la ULE en febrero con el curso de 'Composición de relatos y microrrelatos'

Archivo - La ULE desarrollará entre febrero y abril una nueva edición del curso de extensión universitaria 'Composición de relatos y microrrelatos' en el Centro de Idiomas. - ULE - Archivo

LEÓN 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) vuelve a apostar por la creación literaria con una nueva edición del curso de extensión universitaria 'Composición de relatos y microrrelatos', una propuesta formativa ya consolidada que se desarrollará desde el próximo mes de febrero y regresa para profundizar en las técnicas de la escritura creativa y la narrativa breve.

El curso, dirigido por Iván Rega y el escritor Manuel Cuenya, tiene como objetivo dotar al alumnado de herramientas estilísticas y narrativas que puedan aplicarse de forma práctica a la escritura de textos creativos. A lo largo de las sesiones los participantes aprenderán a escribir relatos y microrrelatos de manera correcta, a detectar errores frecuentes y a construir mundos de realidad y ficción con coherencia y profundidad.

La formación comenzará el 5 de febrero de 2026 y se prolongará hasta el 16 de abril, con un total de 30 horas lectivas que se impartirá el centro de Idiomas de la ULE. Durante el desarrollo del curso se hará especial hincapié en técnicas específicas para abordar la escritura de relatos breves y microficciones, así como en una aproximación a otros géneros como los relatos de viaje, los eróticos, los diarios íntimos y las columnas de opinión.

Además, el alumnado pondrá en práctica la escritura de distintos formatos narrativos y analizará relatos y microrrelatos que servirán como modelos de referencia en el proceso creativo. Uno de los ejes fundamentales del curso será el desarrollo de competencias para detectar imprecisiones y errores habituales, profundizando también en la corrección gramatical y estilística de los textos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Como parte del enfoque participativo de la actividad, el profesorado analizará y comentará los trabajos realizados por los estudiantes, que se compartirán en el aula con el fin de fomentar el intercambio de ideas, los comentarios críticos y el debate colectivo en torno a los textos producidos.

La propuesta formativa anima a dar rienda suelta a la imaginación y a experimentar con la palabra escrita en uno de los cursos que, edición tras edición, registra una elevada participación y se ha convertido en un "referente" para quienes buscan desarrollar su creatividad literaria en el ámbito universitario.