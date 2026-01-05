1040198.1.260.149.20260105134844 La Escuela de Cocina y Cruz Roja reparten 50 roscones solidarios a personas sin hogar de Valladolid - CÁMARA DE COMERCIO DE VALLADOLID

VALLADOLID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Comercio y Cruz Roja reparten por sexto año consecutivo 50 roscones solidarios a persona sin hogar de la ciudad Valladolid para "acercar la navidad" y dar visibilidad a esta situación de "exclusión social extrema".

El presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, y los representantes de ACOR y Harinas Emilio Esteban, José Luis Domínguez y Pablo Esteban, respectivamente, que han donado producto para la elaboración del dulce, han entregado este lunes, 5 de enero, los 50 postres a Cruz Roja.

Se trata de la sexta edición de esta iniciativa solidaria, una de las "más importantes" de la Escuela de Cocina, cuyo docente, Alberto Pérez, elabora el manjar "de forma totalmente altruista", ha señalado Caramanzana, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Además de los donativos de ACOR y Harinas Emilio Esteban, este proyecto solidario cuenta con el respaldo del Real Valladolid, que regala dos entradas dobles para el próximo partido y el Recoletas Atlético Valladolid, que dona cinco entradas dobles para partidos que el equipo juegue en casa.

Estos premios se esconden en los 50 roscones que los voluntarios de la Unidad de Emergencias Social de Cruz Roja repartirán en esta jornada a personas a las que prestan apoyo a lo largo del año y que viven en situación de calle.

En este sentido, la presidenta de Cruz Roja Castilla y León, Rosa Urbón, ha explicado que cada usuario recibe un roscón en su correspondiente paquete y ha incidido en la importancia de este acto solidarios que los beneficiarios esperan con ganas de cara al Día de Reyes.

"Las empresas hacen posible acerca la Navidad a las personas sin hogar", ha puesto en valor, para destacar que esta iniciativa sirve también para visibiliza la "realidad" de quienes viven en la calle, una situación de "exclusión social extrema" a la que cualquiera puede llegar por "determinadas circunstancias", motivo por el que ha pedido "tener sensibilidad".

Por su parte, el presidente de Cruz Roja Valladolid, Juan José Zancada, ha indicado que estos roscones solidarios son ya una "iniciativa significada" en estas fechas y ha defendido que así se resalta el "compromiso de las empresas vallisoletanas en favor de las personas más vulnerables".

Por último, los representantes de Emilio Esteban y ACOR han agradecido la labor "fundamental" de Cruz Roja y han garantizado su apoyo a esta acción solidaria "bonita" que esperan que se mantenga "muchísimos más años".