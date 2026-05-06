La Escuela de Emprendimiento Salamanca Tech pone en marcha cuatro nuevas sesiones gratuitas en mayo

SALAMANCA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha, durante este mes de mayo, cuatro nuevas sesiones del programa 'Viernes de Emprendimiento' de la Escuela de Emprendimiento Salamanca Tech en el Centro Tormes+.

Todas ellas se llevarán a cabo de forma gratuita y las plazas para cada una de las formaciones son limitadas, por lo que es necesario inscribirse de manera previa a través de la página web https://www.aytosalamanca.es/viernes-de-emprendimiento.

En primer lugar, el día 8 de mayo, se llevará a cabo un curso dirigido a emprendedores en el que podrán adquirir conocimientos sobre cómo financiar la innovación tecnológica desde el punto de vista de la banca.

En concreto, con este curso se pretende proporcionar una visión precisa y aplicable sobre los mecanismos de financiación bancaria para empresas innovadoras, y reforzar la capacidad para preparar y defender su proyecto ante entidades financieras con un enfoque estratégico y profesional.

Así, los participantes conocerán cómo se estructura la financiación desde la banca y qué criterios influyen en la evaluación de proyectos innovadores y, durante el transcurso, se abordará el papel de las entidades financieras en el impulso del emprendimiento, las vías de colaboración posibles y cómo presentar una propuesta solvente y bien articulada ante un interlocutor financiero.

También se incluye una sesión con orientaciones para comunicar con claridad, confianza y rigor ante inversores, sin entrar en prácticas ni dinámicas de oratoria, tal y como ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

En segundo lugar, el día 15 de mayo, se llevará a cabo un curso práctico sobre inteligencia artificial 360º, para capacitar a cualquier perfil, incluso sin conocimientos previos de diseño, para dominar herramientas de IA generativa aplicadas a imagen y vídeo, de manera que se aprenderá sobre prompts visuales, Canva AI, creación de avatares, generación de clips y uso de IA multimodal.

En este caso pueden participar usuarios de nivel iniciación o intermedio que quieran mejorar su comunicación visual y aprender a crear contenido de alta calidad con un esfuerzo mínimo.

El día 22 de mayo se realizará la tercera acción formativa bajo el título 'Cómo usar la IA en el ámbito legal con total seguridad jurídica'. En este caso se pretende dar a conocer, de forma práctica, el valor de la IA especializada para profesionales y emprendedores, mostrando su aplicación práctica en consultas legales, fiscales y laborales.

Durante el taller se mostrará el funcionamiento de 'Ai Consultas' como caso práctico, lo que permitirá a los asistentes conocer cómo puede ayudarles a resolver dudas profesionales de forma ágil, fundamentada y segura. La formación está dirigida a profesionales del ámbito legal, fiscal y laboral: abogados, asesores, graduados sociales, procuradores, gestores, consultores y despachos profesionales.

Finalmente, el día 29 de mayo, se llevará a cabo una sesión dirigida a emprendedores sobre cómo saber si su idea de negocio es buena o una simple ocurrencia. En concreto, se desarrollará una sesión sobre sostenibilidad económica dirigida a conocer el modelo de ingresos, fijación de precios, estimaciones de gastos e inversiones, cálculo de rentabilidad.