La Escuela de Minas de la ULE reúne a expertos para afrontar el reto de las centrales hidroeléctricas reversibles - ULE

LEÓN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) reunirá el próximo 30 de septiembre a expertos y profesionales de referencia en torno a uno de los grandes retos asociados al desarrollo de las energías renovables, el almacenamiento de energía a gran escala, en el marco de INNOVAMIN'26.

Organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Geológico y Minero de España y las Escuelas de Ingeniería Minera de la Universidad de León y la Universidad Politécnica de Madrid, se trata de una jornada técnica dedicada a analizar los desafíos que plantea el diseño y ejecución de centrales hidroeléctricas reversibles, desde la obra subterránea y la geotecnia hasta la gestión del agua y su integración territorial y ambiental.

El encuentro tendrá como escenario el Paraninfo Gordón Ordás del Edificio El Albéitar y contará con la participación de técnicos y profesionales de empresas constructoras, mineras e ingenierías, así como de administraciones públicas y entidades vinculadas a la energía, la obra subterránea, la geotecnia y el agua.

Una iniciativa que reforzará el papel de la Escuela de Minas como espacio de conocimiento y especialización en ámbitos estratégicos vinculados a la ingeniería, la energía y las infraestructuras, favoreciendo el intercambio de experiencias entre el ámbito académico y el sector profesional, ha destacado la institución universitaria a través de un comunicado recogido por Europa Press

CENTRALES REVERSIBLES

Durante la jornada se abordarán algunos de los principales retos asociados al desarrollo de las centrales hidroeléctricas reversibles, una de las tecnologías más maduras para el almacenamiento de energía a gran escala y una pieza estratégica para acompañar el crecimiento de las energías renovables y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

Su desarrollo plantea importantes desafíos técnicos, constructivos y ambientales, relacionados con las excavaciones subterráneas, la obra civil, la geotecnia, la gestión del agua y la integración territorial y ambiental.

En este sentido, INNOVAMIN'26 pondrá el foco en cuestiones como el diseño de cavernas y la excavación de pozos y túneles, el control de vibraciones, los riesgos geológicos o el bombeo hidráulico, junto con aspectos relacionados con la tramitación administrativa y la financiación de proyectos de I+D+i.

El programa incluirá además la presentación de experiencias concretas de construcción y operación, como la ejecución de San Esteban II, así como soluciones innovadoras aplicadas a la excavación mecanizada de túneles y pozos y a este tipo de infraestructuras.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la presentación de la 'Guía de Diseño y Ejecución de Centrales Hidroeléctricas Reversibles', una publicación de más de 300 páginas dirigida a profesionales, empresas y entidades vinculadas al sector energético y de las infraestructuras.

La guía reúne conocimiento y criterios técnicos sobre una tipología de infraestructura que requiere la participación coordinada de diferentes ámbitos de especialización.

La presentación correrá a cargo de Carlos López Jimeno, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, dentro de un programa que contará con la participación de expertos del IGME, empresas constructoras, ingenierías y compañías especializadas en obra subterránea y energía.

La jornada comenzará a las 9.00 horas, con la inauguración a cargo de la rectora de la ULE y la consejera de Medio Ambiente, y se prolongará hasta las 18.30 horas. El programa combinará ponencias técnicas, presentación de experiencias, una mesa de debate y una charla empresarial.