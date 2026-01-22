Las Escuelas Deportivas Municipales leonesas proponen este fin de semana actividades de gimnasia artística y ajedrez

Cartel de la actividad ‘Entrenamiento en suelo y con aparatos’ de gimnasia artística que se desarrollará en el C.D. Salvio Barrioluengo este fin de semana. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) del Ayuntamiento de León siguen este fin de semana con su actividad mediante una propuesta centrada en las disciplinas de gimnasia artística y ajedrez.

En concreto, la Escuela Deportiva Municipal de Gimnasia Artística ha programado para este sábado la actividad 'Entrenamiento en suelo y con aparatos', que se va a desarrollar en el C.D. Salvio Barrioluengo entre las 10.00 y las 14.00 horas. Se trata de una propuesta de entrenamiento en la que los menores preparan su calentamiento y sus ejercicios mediante un circuito pasando por todos los aparatos: salto, barra, paralelas y suelo.

El objetivo de la iniciativa es lograr una buena ejecución de secuencias de ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad, agilidad y elegancia. Se prevé una asistencia en torno a 50 niños de distintos centros escolares del municipio, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por otra parte, la Escuela Deportiva Municipal de Ajedrez tiene previsto realizar este sábado el 'Torneo EDM de ajedrez activo' en el gimnasio del Palacio de los Deportes entre las 10.00 y las 14.00 horas.

Esta modalidad, con control de tiempo, también se denomina ajedrez activo. Los jugadores no están obligados a anotar las jugadas y el principal objetivo es estimular el desarrollo de la atención, la memoria y el análisis.

Para este tipo de torneo resulta muy importante desarrollar una flexibilidad de pensamiento que les permita actuar rápidamente en cada jugada. Se prevé una asistencia de en torno a 60 niños de diferentes centros escolares de León.