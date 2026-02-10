Las escuelas infantiles de León abren el 17 de marzo el periodo de admisión de nuevos alumnos

Cartel informativo del Ayuntamiento de León sobre la escuelas infantiles. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las escuelas infantiles del Ayuntamiento de León abrirán el próximo 17 de marzo el periodo de admisión de nuevos alumnos y las familias interesadas podrán presentar su solicitud en los centros Escuela Infantil Santa Margarita, Escuela Infantil San Lorenzo, Escuela Infantil La Asunción y Centro Infantil Dama de Arintero.

El plazo se extenderá hasta el 8 de abril y, para ayudar en la elección de centro, el Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ofrece visitas guiadas para conocer las instalaciones y servicios que ofrece cada una de las escuelas. Para realizar estas visitas es necesaria inscripción previa través del correo electrónico escuelasinfantiles@aytoleon.es.

Las escuelas infantiles del Ayuntamiento de León ofrecen el ciclo de 0 a 3 años gratuito y cuentan con un calendario escolar de septiembre a julio. Disponen de comedor propio y servicio de madrugadores, así como muchas actividades acordes a la edad de los menores, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio de León.

Tras finalizar el periodo de admisión, el 12 de mayo se publicará el baremo provisional y el 24 de junio el listado definitivo de plazas adjudicas. El periodo de matriculación se ha programado entre el 14 julio y el 28 de agosto.