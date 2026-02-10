Las escuelas infantiles de León abren el 17 de marzo el periodo de admisión de nuevos alumnos

Cartel informativo del Ayuntamiento de León sobre la escuelas infantiles.
Cartel informativo del Ayuntamiento de León sobre la escuelas infantiles. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 10 febrero 2026 14:31
Seguir en

LEÓN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las escuelas infantiles del Ayuntamiento de León abrirán el próximo 17 de marzo el periodo de admisión de nuevos alumnos y las familias interesadas podrán presentar su solicitud en los centros Escuela Infantil Santa Margarita, Escuela Infantil San Lorenzo, Escuela Infantil La Asunción y Centro Infantil Dama de Arintero.

El plazo se extenderá hasta el 8 de abril y, para ayudar en la elección de centro, el Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ofrece visitas guiadas para conocer las instalaciones y servicios que ofrece cada una de las escuelas. Para realizar estas visitas es necesaria inscripción previa través del correo electrónico escuelasinfantiles@aytoleon.es.

Las escuelas infantiles del Ayuntamiento de León ofrecen el ciclo de 0 a 3 años gratuito y cuentan con un calendario escolar de septiembre a julio. Disponen de comedor propio y servicio de madrugadores, así como muchas actividades acordes a la edad de los menores, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio de León.

Tras finalizar el periodo de admisión, el 12 de mayo se publicará el baremo provisional y el 24 de junio el listado definitivo de plazas adjudicas. El periodo de matriculación se ha programado entre el 14 julio y el 28 de agosto.

Contador

Contenido patrocinado