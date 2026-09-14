Espacio Joven Vías acogerá los días 25 y 26 de septiembre las jornadas 'Educar desde la emoción'

Cartel de las jornadas 'Educar desde la emoción' que se celebrarán en Espacio Joven Vías. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León llevará a cabo, a través del programa es.pabila, las jornadas 'Educar desde la emoción. La expresión artística en la prevención de adicciones', que se celebrarán los días 25 y 26 de septiembre en Espacio Joven Vías con inscripción gratuita.

La propuesta está dirigida a aquellas personas que trabajan con jóvenes desde la docencia, el tiempo libre o la educación social, así como a aficionadas a las artes escénicas o el arte en general. El objetivo es proporcionar recursos que incluyan la expresión artística como metodología de intervención social.

Las jornadas combinan la representación de la obra 'Lágrimas', espacios de diálogo con el público, talleres temáticos y un proceso colectivo de creación basado en el teatro foro. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web de León Joven.

La representación de 'Lágrimas', una producción de Labotomía Escénica, estará abierta al público general hasta completar aforo y será el punto de partida para abordar, desde el lenguaje artístico, las experiencias vinculadas al dolor y su dimensión social.

'Lágrimas' es una obra de danza-teatro que busca explorar el uso de la mujer a nivel societal y cultural como objeto de opresión y maltrato. Desde una propuesta multidisciplinar, combina danza-teatro, teatro físico, danza, poesía y performance con una narrativa poética, cercana al teatro del absurdo de Samuel Beckett o al teatro de la barbarie de Heiner Müller, para trazar un diálogo donde el símbolo, el gesto y la palabra se entrelazan para investigar el viaje que recorre una mente hacia la locura.