Espacio Vías de León acoge la II Jornada de Cine Europeo el 21 de octubre

Archivo - Espacio Joven Vías de León acogerá el próximo día 21 de octubre la II Jornada de Cine Europeo. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Espacio Joven Vías de León acogerá el próximo día 21 de octubre a las 17.00 horas la II Jornada de Cine Europeo, en la que se proyectarán cuatro cortometrajes europeos y uno local.

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León a través de Eurodesk León organiza el evento, que se enmarca en la campaña anual 'Time to move' de la red Eurodesk. La iniciativa, con entrada gratuita hasta completar aforo, incluye la proyección de trabajos que, por el momento, se encuentran en proceso de selección.

El plazo de admisión de trabajos permanecerá abierto hasta mañana, 16 de octubre, a través de la plataforma Filmmakers, en la web https://filmmakers.festhome.com/es/festival/eurodesk-leon, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La jornada utiliza el cine para acercar la diversidad cultural y creativa de Europa al público joven y dar a conocer oportunidades de movilidad, educación, voluntariado y participación en Europa, un foro en el que además los participantes pueden compartir sus experiencias.