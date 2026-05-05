España debutará contra Canadá en categoría femenina y EEUU en masculina en las Series Mundiales SVNS de Valladolid

Imagen de archivo de uno de los partidos de las Series Mundiales SVNS de Rugby. - RFER

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

España debutará contra Canadá en categoría femenina y Estados Unidos en masculina en la jornada inaugural de las Series Mundiales SVNS de Rugby que se desarrollarán en el estado José Zorrilla de Valladolid del 29 al 31 de mayo

Tras el bronce en Hong Kong al vencer a Nueva Zelanda, 'Los Leones' llegan a la cita vallisoletana para soñar con el título mundial y disputarán el primer encuentro el viernes 29 a las 14.02 horas frente a EEUU y cerrará la jornada inaugural con un duelo de alto voltaje ante Francia (18.46 horas). El sábado se medirán a Fiyi (14.12 horas) antes de los cruces definitivos.

Por su parte, la Selección Femenina afronta este torneo con el objetivo "vital" de conseguir el ascenso y su vuelta a la máxima categoría para la próxima temporada, han informado a Europa Press fuentes de la Federación Española de Rubgy.

Tras un año de reconstrucción y esfuerzo, el torneo de Valladolid es la plataforma definitiva para que 'Las Leonas' recuperen su lugar entre las mejores del mundo. Debutarán el viernes a las 12.56 horas contra Canadá y tendrán un choque crucial frente a Francia a las 18.02.

ENCUENTROS "EN CASA"

El apoyo de las gradas será el "jugador número 8" que necesitan para superar la presión y sellar su regreso a la élite, ha señalado la Federación, que considera que para ambos equipos "el aliento del público" será fundamental.

"Jugar en casa, en un estadio como el José Zorrilla y con nuestra gente, puede marcar la diferencia en los momentos críticos de los partidos", han señalado desde el cuerpo técnico de la Federación.

Respecto a la estructura de competición, la primera jornada estará marcada por la fase de grupos. El torneo femenino abrirá los encuentros con el duelo entre EEUU y Fiyi a las 10.00 horas y el masculino a las 10.44 con un choque entre Nueva Zelanda y Uruguay. El sábado por la mañana se decidirán los cruces definitivos. España cerrará su participación en la fase de grupos contra Gran Bretaña en categoría femenina (11.33 horas) y ante Fiyi en la masculina (14.12).

A partir de las 14.49 horas el torneo entrará en su fase de eliminación directa con la disputa de los Cuartos de Final de Copa (Cup QF) tanto femeninos como masculinos, que se extenderán hasta pasadas las 17.30 horas. La jornada concluirá con las semifinales por el 9º puesto.

El último día de competición se celebrarán las semifinales por el título (Cup SF) a partir de las 10.00 horas y, tras una mañana dedicada a los partidos de posicionamiento (desde el 11º hasta el 3º puesto), el Estadio José Zorrilla vivirá sus dos momentos cumbres con la gran final femenina, que arrancará a las 15.46 y la masculina a las 16.26 horas.