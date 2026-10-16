El espectáculo flamenco 'CreaVIVA' de Rafaela Carrasco subirá al escenario del Auditorio de León el 20 de octubre

El Auditorio Ciudad de León acogerá el espectáculo de danza flamenca 'CreaVIVA', de la coreógrafa y bailaora Rafaela Carrasco. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Ciudad de León acogerá el próximo día 20 a las 20.30 horas el espectáculo de danza flamenca 'CreaVIVA', de la coreógrafa y bailaora Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza 2023.

'CreaVIVA' pretende tomar de las musas los verbos del origen del acto de crear: aprender (Urania), contar-escuchar (Calíope), amar-seducir (Erató), rezar (Polimnia), bailar (Terpsícore), tocar (música pura, Euterpe), recordar-contar (Clío)y reír-llorar (emociones, Melpómene y Talía).

Rafaela Carrasco propone en este espectáculo, que comparte dirección y dramaturgia con Álvaro Tato, una exploración del universo que conforma cada una de las nueve hermanas, como prismas de una misma joya ancestral y colectiva. Nueve piezas, nueve artes que a través del lenguaje flamenco que buscan su expresión, su contraste, su sentido, desde su esencia atemporal, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Al frente de la dirección musical y composición se encuentran Jesús Torres, Pablo Martín Jones y Antonio Campos y sobre el escenario actuarán Rafaela Carrasco, Gema Caballero, Antonio Campos, Jesús Torres, José Luis Medina y Pablo Martín Jones.

Junto al dramaturgo y a los compositores, Rafaela Carrasco establece un diálogo entre las formas y estilos del flamenco que conviven con ritmos y sonoridades del folklore tradicional, con diversos textos y poemas de la cultura grecolatina referidos a las musas y sus artes convertidos en coplas cantadas.

Con esta obra se persigue mostrar la realidad del creador en continuo estado de soledad. La frustración, el desamparo, el tiempo de la nada en contraste con la evocación de imágenes como antesala al comienzo de algo, de un algo que acabará encontrando una identidad.

Como base musical cuenta con cante e instrumentación en directo, que se unirán a piezas compuestas y previamente grabadas para crear un espacio sonoro en el que conviva el flamenco con aires y ritmos del folclore nacional.