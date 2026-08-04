El Espinar (Segovia) acogerá una sesión de 'shinrin-yoku baño de bosque' para vivir el eclipse solar "de otra manera"

Puesta del sol.. - AMARANTA MARTÍN

SEGOVIA. 4 (EUROPA PRESS)

El 12 de agosto el pinar de la localidad segoviana de El Espinaracogerá una sesión de 'shinrin-yoku -baño de bosque' que permitirá vivir el eclipse "de otra manera", no solo mirando al cielo, sino sintiendo cómo el bosque reacciona antes de que el cielo cambie.

El shinrin-yoku es una práctica originaria de Japón basada en la inmersión consciente en el entorno natural a través de los sentidos.

Diversos estudios de la Universidad de Chiba y la Escuela de Medicina Nippon (Tokio) han observado asociaciones entre esta práctica, la reducción de indicadores fisiológicos del estrés y mejoras en la respuesta inmunitaria.

La sesión estará guiada por Amaranta Martín, psicóloga, coach y guía certificada por Forest Therapy Hub, quien ha asegurado que durante un eclipse, "el bosque lo sabe antes" que las personas, mientras que la temperatura baja, los animales diurnos se retiran convencidos de que ya es de noche "y la luz adquiere un color que no existe en ningún otro momento del día".

Esta experiencia tendrá lugar en La Forestal de El Espinar de 17 a 21.30 horas y el uso de gafas homologadas con certificación ISO 12312-2 es obligatorio durante toda la observación, ya que la ocultación no será total en la localidad segoviana.