Estabilidad en Fermoselle (Zamora) y trabajos para impedir que el fuego salga del cañón del Duero

Casa quemada en Sayago. - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Fermoselle, que continúa en Índice de Gravedad (IGR) 2, se mantiene estable después de que, durante la mañana, se hayan realizados trabajos encaminados a que el fuego no salga del cañón del Duero.

Según ha informado el director técnico de Extinción Francisco Bolaños en estas primeras horas se han realizado trabajos de "maquinaria y remate con herramienta" en las zonas más accesibles y en los dos "puntos calientes", Mámoles y la cola "flanco izquierdo y derecho" cercanas al río Tormes.

Además, los medios aéreos descargan con el objetivo de evitar que salga el incendio del cañón del Duero y haga "carreras hacia arriba" que "complique" la situación.