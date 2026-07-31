La estabilidad en el incendio de Fermoselle (Zamora) permite realojar a los vecinos de Mámoles y Pinilla

Tierra quemada por un incendio forestal, a 31 de julio de 2026, en Fornillos de Fermoselle, Zamora, Castilla y León (España) - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Fermoselle (Zamora), que continúa en Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR 2), ha dado este viernes un nuevo paso hacia su estabilización con la autorización del regreso a sus domicilios de los vecinos de Mámoles y Pinilla de Fermoselle, las dos últimas localidades que permanecían evacuadas, por lo que ya no queda ninguna población desalojada o confinada.

La decisión se ha adoptado tras los resultados de los trabajos de extinción desarrollados durante toda la jornada, según ha informado el operativo de extinción, según ha informado la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Con este regreso culmina el proceso de realojo de los más de 800 vecinos que habían sido evacuados desde el pasado miércoles por el avance del fuego.

Asimismo, la circulación se ha restablecido en todas las carreteras afectadas por el incendio, después de que durante la jornada se hayan ido reabriendo los distintos tramos que permanecían cerrados.

A lo largo de este viernes, los efectivos han centrado sus labores en estabilizar el perímetro del incendio y controlar los pequeños focos de reactivación detectados dentro del área afectada, mientras el fuego se mantiene estable.

De cara a la noche, el operativo continuará con tareas de localización y extinción de puntos calientes, así como con la vigilancia del perímetro para evitar posibles reactivaciones del incendio, declarado el pasado miércoles y que permanece en nivel IGR 2.