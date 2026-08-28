Estabilizado el fuego de Salas de Bureba (Burgos), que baja a nivel 0

BURGOS, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha dado por estabilizado el incendio en Salas de Bureba (Burgos) y ha bajado su Índice de Gravedad (IGR) a nivel 0, según informan desde la Junta.

El operativo ha trabajado desde el pasado 26 de agosto cuando se declaró por causas que se investiga y llegó a tener IGR 1. Desde entonces, cerca de medio centenar de medios han trabajado para lograr su extinción.

Ayer se realizaron trabajos de línea de seguridad con maquinaria pesada en la mayor parte de su perímetro, que no había crecido en su perímetro desde ayer jueves.