Estabilizado gran parte del perímetro del incendio de Fermoselle (Zamora), pero preocupa la zona de Mámoles

Casa quemada por un incendio forestal, a 31 de julio de 2026, en Formariz, Zamora, Castilla y León (España). - Paloma V. Escarpa - Europa Press

FERMOSELLE (ZAMORA), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado en Fermoselle (Zamora) tiene "estabilizado" gran parte de su perímetro, si bien preocupa la situación en la zona de Los Arribes a la altura de Mámoles, donde se centran los trabajos ante posibles reproducciones y se extrema la seguridad.

La directora técnica de extinción en este incendio, Mar Lejárraga, ha explicado en la mañana de este domingo, 2 de agosto, que las condiciones meteorológicas han sido "favorables" para los trabajos que se han realizado en las últimas horas, en las que se ha establecido una línea de trabajo a dos pies y regado con agua de carrocetas, un trabajo "muy laborioso" en la zona "más complicada" de Los Arribes.

Tras ello, el fuego presenta una situación de perímetro estabilizado en "una parte muy grande del incendio", aunque hay zonas con posibilidades de reproducción, como Mámoles, donde se centran los trabajos de los medios aéreos y terrestres.

En este sentido, la directora técnica ha advertido de que la previsión es que el día se complique, ya que subirán las temperaturas, bajará la humedad y, sobre todo, la velocidad del viento aumentará.

Especialmente, preocupa la mencionada zona de Los Arribes a la altura de Mámoles, que siguen "sin cerrar" y donde el viento puede provocar reactivaciones y carreras ascendentes que son "muy peligrosas", de manera que se extremarán las medidas de seguridad de los miembros del operativo.

Actualmente, 36 medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar este incendio originado el pasado 29 de julio, que se encuentra este domingo en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1.