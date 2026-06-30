Estabilizado y con gravedad 0 el fuego de Pradela (León), que ha afectado a 350 hectáreas

Imagen de archivo de las labores de extinción del incendio de Pradela (León). - JCYL

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por estabilizado este martes el incendio declarado el pasado miércoles en Pradela (León), que también ha descendido al índice de gravedad (IGR) cero, según información de la web de la Junta sobre incendios forestales, donde también se ha comunicado que el fuego ha calcinado 350 hectáreas de superficie.

Las llamas se originaron por rayos en la noche del pasado miércoles en Pradela, localidad perteneciente al municipio de Trabadelo, y el incendio llegó a alcanzar el índice de gravedad 2 en la noche del sábado 27, cuando incluso obligaron a desalojar a diez vecinos del municipio de Cela.

La Junta ha informado de que el incendio ha quedado estabilizado a las 19.01 horas de este martes y también ha bajado a IGR 0.

El dispositivo de extinción de incendios destinado al lugar se encuentra actualmente formado por 15 efectivos.

El incendio ha afectado a 350 hectáreas de superficie, de las cuales 150 son arboladas y 200, de matorral.