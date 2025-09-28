Estabilizado el perímetro del incendio de Cerezo de Arriba (Segovia), que arrasa 200 hectáreas

Despliegue de vehículos de la UME en Riaza (Segovia) por el incendio en el entorno del Pico del Lobo, que ha entrado en Castilla y León - A. Pérez Meca - Europa Press

SEGOVIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Cerezo de Arriba (Segovia), extensión del de Peñalba de la Sierra (Guadalajara), tiene su perímetro estabilizado con 200 hectáreas arrasadas, si bien se mantiene la "potencia" del fuego.

Así lo ha expresado el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, quien ha atendido este domingo, 28 de septiembre, a los medios junto a la delegada de la Junta en Segovia, Raquel Alonso.

Arranz ha precisado que el incendio, de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, se activó en la madrugada de este domingo al pasar a la Comunidad el fuego de Peñalba de la Sierra, que saltó con "gran virulencia" a causa de un "huracán" con rachas de viento.

Por el momento, las labores de extinción han logrado contener el incendio en territorio castellanoleonés en 200 hectáreas, las cuales se alcanzaron casi al inicio del fuego durante la noche, una contención que se ha conseguido con labores de estabilización centradas en el trabajo manual en esta zona montañosa.

Unas 200 personas trabajan en las tareas de extinción con el objetivo de mantener la estabilización en las próximas horas, de cara a asegurar la zona ante las rachas de viento previstas para la mañana del lunes.

En este sentido, Arranz confía en que si se mantienen las condiciones de estabilización, los evacuados de la urbanización de La Pinilla y la localidad de Riofrío de Riaza puedan volver a sus casas a lo largo del lunes.

Castilla y León y Castilla-La Mancha han creado un Mando Único para enfrentar este incendio en el que se encuentran alrededor de 70 medios terrestres y aéreos, según datos de la plataforma de la Junta Inforcyl.