Zona quemada por el incendio forestal, a 24 de julio de 2026, en Ponjos, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado estabilizados los incendios forestales de Murias de Ponjos y Quintela (León), que han bajado también de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a 0, según datos de la plataforma Inforcyl.

El fuego en Murias de Ponjos, de causa accidental, se ha dado por estabilizado a las 21.22 horas de este lunes, 27 de julio, cuando se encuentran en el lugar una quincena de medios. Este fuego se originó el pasado día 22 y llegó a alcanzar gravedad 2.

Por su parte, el incendio de Quintela, de causa intencionada, se ha estabilizado a las 21.10 horas y congrega también a una quincena de medios. Este fuego comenzó el pasado 24 de julio y alcanzó IGR 1.