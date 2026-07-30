Estabilizan frentes este y norte del incendio en Fermoselle que reduce peligrosidad aunque tiene cuatro sectores activos

Varios bomberos forestales durante las labores de extinción del incendio en Fermoselle.- Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA, 30 (EUROPA PRESS)

Los trabajos nocturnos en el incendio de Fermoselle (Zamora) han permitido reducir "sustancialmente su peligrosidad" con la estabilización de los dos frentes que más preocupaban, el norte y el este, si bien mantiene cuatro sectores activos y numerosos puntos calientes.

Según ha informado el jefe de servicio de medioambiente de la Junta en Zamora, Mariano Rodríguez Alonso, en declaraciones remitidas a Europa Press, los dos frentes más peligrosos se han estabilizado, "aunque hay numerosos puntos calientes y zonas muy complicadas".

Rodríguez Alonso ha indicado que todavía hay cuatro sectores activos en los frentes sur y oeste y que las previsiones meteorológicas para este jueves, segundo día de la cuarta ola de calor, son "muy malas", lo que no invita a un optimismo "a corto plazo"

"La peligrosidad sí se ha logrado reducir significativamente, pero el riesgo, insisto, es alto por rachas de viento muy largas que pueden complicar las cosas y no se prevé el que hoy se logre dominar totalmente el fuego", ha finalizado.

Las llamas se originaron sobre las 13.00 horas de ayer en esta localidad del Parque Natural de Arribes del Duero, declarado Índice de Gravedad (IGR) 2 y que obligó a evacuar catorce municipios, confinar a otros dos, con cerca de un millar de personas.

En concreto, los municipios desalojados son Pinilla, Cibanal, Fornillos, Formariz, Zafara, Mámoles, Palazuelo, Cozcurrita, Badilla, Tudera, Argañín, Muga de Sayago, Pasariegos, Villar del Buey. Por su parte, Fermoselle y Fariza se encuentran confinados.

Los lugares habilitados para acoger a los afectados son los pabellones de Bermillo y Fermoselle, además de Neurocare y la Residencia 3 Árboles que acoge a los usuarios de residencias de mayores afectadas en el incendio.

Por último se mantienen cuatro carreteras cortadas. Se trata de las siguientes: CL-527, ZA-P-2221, ZA-P-2222, ZA-P-2226.