La estación de Valladolid Campo Grande centraliza la entrada y salida de viajeros por la calle Recondo desde el lunes 14

Plano del nuevo acceso a la estación Valladolid-Campo Grande - ADIF

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estación de Valladolid Campo Grande centralizará la entrada y salida de viajeros a través de un nuevo acceso por la calle Recondo a partir del próximo lunes, día 14 de septiembre, de forma temporal para hacer compatibles los avances en la construcción de la nueva terminal con la prestación del servicio ferroviario y a los pasajeros.

Adif ha explicado que desde el lunes, los viajeros dispondrán de una entrada provisional que, desde Recondo y por la parte oeste de la actual plaza, facilitará la salida y llegada a la puerta de la estación de peatones, personas con movilidad reducida (PMR), taxis, motos y bicicletas.

Para ello, el acceso dispone de una acera para peatones, amplia (entre 3 y 5m de anchura) y accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida (PMR), dos plazas de aparcamiento para PMR, parada de taxis y una vía para su entrada y salida, y zonas para aparcamiento de motos, bicicletas y patinetes.

Por su parte, el acceso por la Plaza de Colón y la entrada de vehículos particulares estarán temporalmente interrumpidos.

"Con la entrada por Recondo, Adif posibilita compatibilizar el desarrollo de la nueva estación con el servicio ferroviario y a los viajeros, y minimizar la afectación a los usuarios de la estación, los ciudadanos y la ciudad", ha asegurado el gestor de infraestructuras.

Adif ha explicado además que el avance de los trabajos de la nueva terminal se ha coordinado para que el nuevo acceso de Recondo se ponga en servicio una vez concluyan las fiestas de la capital ante la mayor demanda de movilidad de esos días.

Respecto a los vehículos particulares, Adif ha asegurado que trabaja para habilitar nuevas plazas en el aparcamiento de la estación y ha informado de que ha dispuesto una treintena de plazas de parking en la zona de La Esperanza para 'rent a car'.

Adif ha justificado por otro lado que concentra por Recondo la entrada y salida de la estación ante el avance de la construcción del nuevo aparcamiento subterráneo hacia la plaza de acceso, bajo la que se habilitará parte de este nuevo parking que implica ocupar parte de su superficie.

En la actualidad, ha precisado, estos trabajos se centran en el despliegue de los muros perimetrales del aparcamiento para, posteriormente, levantar sus pilares, realizar los forjados de sus cuatro plantas y su excavación.

"Este parking (29.275m2 y 605 plazas) es una de las principales novedades de la nueva estación, actuación estratégica para la ciudad y la red ferroviaria que, con una inversión de 260 millones de euros, responde al crecimiento del tráfico ferroviario y refuerza la integración del ferrocarril en la ciudad", ha recordado el gestor.