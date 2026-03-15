Las estaciones de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos reciben a más de 3.500 esquiadores este fin de semana - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, han recibido a un total de 3.509 esquiadores durante un fin de semana en el que los usuarios han podido disfrutar de más de 20 kilómetros de pistas para la práctica del deporte blanco.

Por las instalaciones de San Isidro han pasado 2.276 visitantes que han podido disfrutar de 15,3 kilómetros esquiables repartidos en 16 pistas, cinco verdes, cuatro azules, cinco rojas y dos negras, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

La estación ha mantenido nueve remontes en servicio: cuatro telesillas, un telesquí y cuatro cintas y los espesores de la nieve en las pistas, de tipo polvo-dura, han oscilado entre los 20 y los 70 centímetros.

Las fuertes rachas de viento del sábado han hecho que el funcionamiento de los remontes haya sido intermitente durante ese día, mientras este domingo ha sido una jornada soleada en la que todos los servicios de la estación han podido estar operativos, con pistas aptas para todos los niveles de esquí en los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines.

Este domingo ha sido también el día de mayor afluencia de visitantes en San Isidro, 1.868, llegados principalmente de León, Asturias, otras provincias de Castilla y León, Galicia y Portugal.

Durante esta semana han continuado las campañas de nieve y también han estado esquiando 14 residentes de los centros de atención especializada, en este caso de Cosamai, todo ello organizado por la Diputación de León. Además, se han registrado 1.317 asistencias de escolares.

Por otro lado, en Valle Laciana-Leitariegos el total de usuarios entre el viernes, el sábado y el domingo ha ascendido a 1.233, siendo el último (con 573 accesos) el día de mayor afluencia.

La estación ha ofrecido 5,56 kilómetros esquiables, doce pistas: dos verdes, siete azules y una roja, además del circuito infantil y el snowpark y seis remontes en servicio, dos telesillas, tres telesquís y una cinta.

Además, los espesores de la nieve, de calidad primavera, han variado entre los 10 y los 100 centímetros, tal y como ha precisado la Diputación de León.

A pesar de sufrir unas condiciones meteorológicas más desfavorables que en semanas previas, 1.233 usuarios visitaron la estación, lo que ha permitido mantener un flujo de visitantes moderado.

Igualmente, este domingo se ha celebrado la VIII Carrera Social de Copo Ski Club IV memorial Andrés Martínez Quindós y la estación también ha recibido la visita de los colegios CRA Alborada e IES La Gándara, procedentes de la campaña de nieve escuelas de invierno de la Diputación de León.

Desde la Diputación de León se recuerda la importancia de consultar la información actualizada sobre el estado de las estaciones y las previsiones meteorológicas a través de la página web oficial www.nieveleon.com antes de planificar la visita a cualquiera de los complejos invernales de la provincia.